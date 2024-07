Как белок помогает похудеть: 5 вкусных рецептов

Среди многих советов по похудению существуют и необычные, например – потребление белка является невероятно эффективным способом избежать лишних килограммов. Ведь согласно результатам исследований, включение белка в ваш рацион может помочь контролировать тягу и чувство голода.

Это в конечном итоге может повысить эффективность снижения веса и сжигания жира. Издание Eat This Not That пишет об источниках белка, богатых питательными веществами и низким содержанием калорий и насыщенных жиров.

Проведенные исследования показывают, что белок ускоряет ваш метаболизм. Во-первых, покупайте продукты, обогащенные белком, такие как яйца, бобы, чечевица, морепродукты, орехи и нежирные молочные продукты. Результаты эксперимента показывают, что здоровые люди с нормальным весом, которые придерживались диеты, богатой белками, сжигали больше жира и калорий в течение 32-часового периода по сравнению с людьми, потребляющими диету, смешанную с жирами, белками и углеводами.

Также ученые подчеркивают, что не все калории образуются одинаково, ведь одинаковое количество калорий, но из разных диет, может вызвать разные реакции в энергетическом метаболизме.

Завтрак с бататом и куриной колбасой

Диетологи отмечают, что белково-овощное сочетание пищи даст вам ощущение сытости и поможет избавиться от жира из живота. В то же время вы можете насладиться этим блюдом на завтрак, обед или ужин. Приводятся результаты исследования, опубликованного в Международном журнале ожирения о том, что яичный завтрак может ускорить ваши усилия по похудению. Добавьте батат, куриную колбасу, желтый лук и болгарский перец в свой список покупок для следующей поездки в продуктовый магазин.

Быстрый куриный бургер с вялеными помидорами

Несмотря на то, что бургеры считаются не очень здоровой пищей, но добавление курицы даст невероятный источник нежирного белка. Вдобавок с нежирным куриным мясом, вялеными помидорами, свежим розмарином и майонезом с оливковым маслом вы удовлетворите свои потребности в гамбургере с помощью этого творческого, низкокалорийного варианта.

Пикантный кош фета из артишока

Среди неожиданных вариантов предлагается объединить нежирную куриную колбаску с яйцами для пикантного белкового блюда, которое вы можете приготовить на завтрак, обед или ужин. Ведь в этом рецепте нет жирных сливок и сыров. В то же время, измельченный сыр фета, сердцевина артишока и вяленые помидоры завершают аппетитный профиль вкуса этого блюда.

Бургер с тунцем в азиатском стиле с васаби-майо

Известно о том, что морепродукты являются отличным способом насытиться белком, поскольку обычно у них мало жира. Одним из лучших вариантов является тунец, который может стать отличным основанием для бургера. Это блюдо, дополненное васаби-майонезом, придаст приятный вкус с каждым кусочком этого бургера.

Легкая жареная семга с чечевицей

Если вы хотите увеличить потребление белка и сжечь жир, попробуйте этот простой рецепт жареного лосося с чечевицей. Известно, что каждый ½ стакана вареной чечевицы содержит около 9 граммов белка, одновременно после пассерования с морковью и луком придает невероятный вкус. Блюдо держит баланс сладости благодаря дижонской горчице и глазури из коричневого сахара, которая дополняет идеально жареный лосось.

