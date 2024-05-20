Можно ли каждый день есть рис: ответ врача

Рис обеспечивает многочисленные преимущества для здоровья. Он не только сытный, но и отличный источник сложных углеводов, пищевых волокон и других питательных веществ.

Об этом сообщил врач Крис Завос. Он рассказал, что будет, если ежедневно употреблять рис.

Полезность от ежедневного потребления риса зависит от нескольких факторов, включая диетические потребности и тип риса. Этот продукт может являться источником питательных веществ, таких как углеводы, клетчатка, витамины и минералы, но он также может содержать мышьяк, что может быть вредным для здоровья.

Выбор цельного зерна, такого как коричневый рис, может обеспечить дополнительные питательные преимущества, такие как высшее содержание клетчатки, витаминов и минералов, которые способствуют здоровью пищеварения и уменьшают риск развития хронических заболеваний.

Важно потреблять рис в умеренных количествах из-за его высокого содержания углеводов, которое может привести к увеличению уровня сахара в крови и набору лишнего веса.

Одним из вопросов, стоящих перед потребителями риса, является его содержание мышьяка, являющегося естественным элементом. В некоторых районах, где почва и вода содержат высокий уровень мышьяка, рис может накапливать этот элемент.

Известно, что длительное влияние высокого уровня мышьяка может оказаться вредным для здоровья человека, и его потребление связано с повышенным риском определенных видов рака, поражений кожи и сердечно-сосудистых заболеваний.

Поэтому следует выбирать сорта риса с низким содержанием мышьяка, тщательно промывать его перед приготовлением, использовать высокое соотношение воды к рису во время приготовления, а также чередовать его с другими зерновыми (киноа или ячмень).

Ранее OBOZ.UA рассказал, какие продукты нужно включить в свой рацион.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber , чтобы быть в курсе последних событий.