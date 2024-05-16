Пять суперпродуктов, которые следует включить в свой ежедневный рацион

Суперфуд – это этикетка, которую дают продуктам с высоким содержанием питательных веществ. Не существует четкого критерия для описания таких продуктов, кроме того, что они богаты витаминами, минералами и антиоксидантами.

Эти продукты, как правило, растительного происхождения, за исключением нескольких видов рыбы и некоторых молочных продуктов. Мы расскажем вам больше о суперпродуктах.

Зеленый чай: снижает риск инсульта, а также полезен для мозга

Зеленый чай, пожалуй, один из самых полезных напитков на планете. Катехин, который он содержит, помогает предотвратить повреждение клеток и уменьшает количество свободных радикалов в организме.

Регулярное употребление зеленого чая также связано со снижением риска инсульта и помогает предотвратить диабет 2 типа. Зеленый чай также полезен для мозга и улучшает когнитивные функции.

Черный шоколад предотвращает болезни сердца и некоторые виды рака

Черный шоколад изготавливается из семян какао-дерева и является одним из лучших источников антиоксидантов. Исследования показывают, что темный шоколад уменьшает окисление ЛПНП и улучшает чувствительность к инсулину.

Флаванолы, присутствующие в какао, помогают улучшить кровообращение и защищают от солнечных лучей. Употребление черного шоколада также тормозит рост раковых клеток в организме.

Чеснок используется как лекарственное средство с давних времен

Чеснок производит соединения серы, когда его измельчают, фаршируют или жуют, и это связано с несколькими преимуществами для здоровья. Он также является популярным кулинарным ингредиентом и богат на марганец, витамин С, витамин В6 и селен.

Чеснок эффективно снижает уровень холестерина и кровяное давление, а также защищает организм от рака легких, простаты, мочевого пузыря, желудка, печени и толстой кишки, укрепляя иммунную систему.

Имбирь ускоряет пищеварение, предотвращает тошноту, улучшает кровообращение.

Имбирь используется в разных кухнях мира, а содержащиеся в нем антиоксиданты связаны с несколькими преимуществами для здоровья. Эта специя улучшает пищеварение, предотвращает тошноту, улучшает кровообращение и помогает предотвратить менструальные боли.

Имбирь можно употреблять в свежем виде или в порошке, а добавление в супы, карри, соусы и чаи помогает улучшить вкус блюда.

Киноа: в центре внимания NASA, с высоким содержанием белка, железа

Киноа – это псевдозлак с высоким уровнем белка, железа и калия. Семена не содержат глютена и используются в качестве заменителя риса.

Существует три вида киноа: белый, красный и черный, и он является основным продуктом в магазинах органических продуктов. Более того, этот суперпродукт изучается учеными NASA как подходящая культура для выращивания в космосе.

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