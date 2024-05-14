Лучшие способы избавиться от желания есть нездоровую пищу

Вы чувствуете, что вам постоянно хочется сладкого или фаст-фуда? Влечение к вредной пище – это реальность, и даже люди, которые следят за своим здоровьем, признают, что иногда поддаются искушению.

Однако регулярное увлечение нездоровой пищей вредит вашему здоровью и является привычкой, которую следует оценить. Мы собрали для вас советы, которые помогут избавиться от влечения к вредным продуктам.

Практикуйте искусство осознанного питания

Осознанное питание – это своего рода медитация над едой. Благодаря этой привычке организм понимает свои пищевые привычки, голод и желания. Это также учит вас отличать желание есть от подлинного физического голода.

Осознанное питание требует присутствия в моменте, поэтому важно избегать отвлекающих факторов, таких как телевизор и смартфон и сосредоточиться исключительно на процессе приема пищи.

Ешьте здоровые перекусы, которые помогут вам утолить голод

Большинство из нас поддается искушению съесть вредную пищу, когда мы очень голодны. Чтобы избежать этого желания, возьмите за привычку есть здоровые перекусы в течение дня.

Съедайте пригоршню орехов между двумя приемами пищи и пейте полезные полосы хотя бы раз в день. Выработав такую привычку, вы скоро поймете, что не чувствуете голода и, в свою очередь, не тянетесь к мусору.

Пейте много воды в течение дня

Наш организм часто путает жажду с желанием есть. Если вы чувствуете внезапные приступы голода, выпейте большой стакан воды и подождите несколько минут.

Вы можете заметить, что тяга к пище исчезнет и что ваш организм действительно хочет пить, а не есть. Питье воды между приемами пищи также помогает снизить аппетит и способствует похудению.

Достаточное потребление белка также предотвращает приступы голода.

Употребление достаточного количества белка во время каждого приема пищи – проверенный способ предотвратить переедание. Это объясняется тем, что белок помогает снизить тягу к пище, а также дольше сохраняет чувство сытости.

В подтверждение этого факта было проведено исследование, показавшее, что увеличение потребления белка до 25% калорий значительно уменьшило тягу к нездоровой пище у участников. Кроме того, достаточное потребление белка способствовало также снижению аппетита.

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