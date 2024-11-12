Как безопасно сбросить вес за неделю: советы экспертов

Когда речь заходит о похудении, часто ставим перед собой конкретные цели. Однако многие стараются сбросить вес слишком быстро, что может привести не только к неудаче, но и к серьезным проблемам со здоровьем.

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Итак, сколько весов можно безопасно потерять за неделю? Давайте разберемся вместе с экспертами от eatthis.com.

Что происходит в организме, когда вы начинаете худеть?

Согласно мнению Сайруса Хамбатты, доктора философии, специалиста по инсулинорезистентности и потере веса, наше понимание процесса похудения становится все более точным. и нормальная", – отмечает он.

Однако устойчивая потеря веса – это гораздо более сложный процесс.

По словам Роберта С. Гербста, тренера и эксперта по похудению, уменьшение веса часто связано с потерей воды, а не жира. означает потерю жира", – добавляет он.

Кроме того, когда вы начинаете худеть, особенно на диете с низким содержанием углеводов, первые килограммы часто уходят из-за потери воды. гликогена, которое происходит на таких диетах, приводит к быстрой потере веса.

Как правильно отслеживать потерю веса?

Для того, чтобы получить точные результаты, решайтесь в одно и то же время дня – лучше всего это делать утром после посещения туалета. Это позволит вам отслеживать динамику изменений без воздействия на воду в организме, что может колебаться в течение дня.

Сколько можно безопасно сбросить за неделю?

Большинство экспертов, в том числе представители CDC и Академии питания и диетологии, соглашаются, что потерять от 0,5 до 1 кг в неделю является здоровым и безопасным ориентиром. здоровые жиры, этот процесс будет значительно легче.

Кейт-Томас Аюб, профессор клинической медицины в Медицинском колледже Альберта Эйнштейна, подчеркивает, что "дефицит калорий не всегда возникает только из-за диеты. Физические упражнения также помогают сжигать калории".

Но есть и исключения. Люди, имеющие большее значение, могут худеть быстрее на начальных этапах, что также зависит от индивидуальных особенностей организма.

Опасность чрезмерно быстрой потери веса

Некоторые могут стремиться быстрее похудеть, выбирая жесткие диеты или чрезмерные физические нагрузки, что может привести к потере мышечной массы, замедлению метаболизма и дефициту питательных веществ. .

Медленная потеря веса более стабильна и дает организму время адаптироваться к новым привычкам.

Трейси Родригес, сертифицированный тренер, добавляет: "Быстрое похудение может замедлить метаболизм, поэтому вы будете иметь проблемы с удержанием веса". Если же потеря веса происходит медленно и стабильно, организм лучше приспосабливается и удерживает новый результат.

Установка целей для здорового похудения

Доктор Николь Авена, считает, что важно ставить не только цели по цифрам на весах. "Число – это лишь число.

В то же время, по словам Дженнифер Фиддлер, для лучшего мотивационного эффекта важно сочетать конечные цели (например, достичь определенного веса или сделать определенное количество отжиманий) с процессуальными целями (например, посещать тренажерный зал три раза в неделю или пить достаточно воды). и добиваться малых побед на пути к большим целям.

Ранее OBOZ.UA писал, как ускорить потерю жира.

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