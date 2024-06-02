Как бороться с болью в шее: советы и рекомендации

Многие люди время от времени испытывают боль в шее или скованность из-за неправильной осанки или перенапряжения. Иногда это может быть вызвано травмой падения, различных видов спорта или удара.

В большинстве своем боль в шее не является серьезным состоянием, ее можно избавиться в течение нескольких дней с помощью некоторых методов, о которых мы вам расскажем. Но если боль длится больше недели, обратитесь к врачу.

Приложите тепло или лед к больному участку

Вы также можете чередовать их. Первые 48-72 часа прикладывайте лед, а затем тепло. Тепло может быть в виде теплого душа, горячих компрессов или грелки.

Не засыпайте с грелкой или пакетом со льдом во избежание травм кожи.

Осторожно растягивайте шею и плечи

Растяжение может помочь облегчить боль и скованность, а также предотвратить их возникновение в будущем. Вот несколько базовых растяжек, которые вы можете делать:

Сожмите лопатки вместе и задержитесь в таком положении на несколько секунд, затем повторите. Вращайте плечи назад, а затем вперед по кругу. Медленно поворачивайте голову из стороны в сторону. Перед растяжкой может быть полезно использование грелки.

Настройте условия сна для большего комфорта

Проблемы со сном могут повысить риск возникновения различных заболеваний, включая боли в опорно-двигательном аппарате. Поэтому отрегулируйте свой спящий режим, чтобы минимизировать нагрузку на мышцы шеи.

Начните с более жесткого матраса. Подумайте об использовании специальной подушки для шеи. Бодрствуйте на животе, ложитесь только на спину или бок. Старайтесь расслабиться перед сном, потому что стресс плохо влияет на мышцы.

Обезболивающие и другие профилактические мероприятия

Попробуйте безрецептурные обезболивающие средства. На время избегайте деятельности, которая усиливает боль. Когда вы вернетесь к обычной деятельности, не торопитесь и дайте симптомам утихнуть.

Каждый день делайте упражнения для шеи и следите за правильной осанкой. Если боль в шее сильная, обратитесь к врачу.

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