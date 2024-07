Как бороться с жиром на животе: 6 правил здорового образа жизни

Согласно исследованию журнала Diabetes, простое включение кондиционера или уменьшение отопления зимой может помочь бороться с жиром на животе во время сна.

Это первый из советов, с которыми предлагает ознакомиться Eat This Not That, если вы хотите поскорее избавиться от живота.

Выберите самое темное место

Спите в самой темной из темных комнат для более спокойного сна. Согласно исследованию, опубликованному в American Journal of Epidemiology, влияние света ночью не только ухудшает ваши шансы на отличный ночной сон, но и может привести к увеличению веса. Субъекты исследования, которые спали в самых темных комнатах, имели на 21% меньше шансов страдать ожирением, чем те, кто спал в самых темных комнатах.

Медленно жуйте

Согласно исследованию, опубликованному в журнале Appetite, пережевывание каждого кусочка в течение 30 секунд не только поможет вам не подавиться стейком, но и снизит тягу к пище позже.

Попробуйте диету Данкина

Сжигайте больше калорий, ускоряя метаболизм с помощью большого количества чёрного кофе. В исследовании, опубликованном в журнале Physiology & Behavior, средняя скорость метаболизма людей, которые пили кофе с кофеином, была на 16% выше, чем у тех, кто пил кофе без кофеина.

Готовьте еду дома

"Я считаю, что очень важно быть активным участником того, что попадает в ваше тело", - говорит шеф-повар Аманда Фрайтаг, автор и судья Food Network's Chopped. Да, в ресторанах много натрия и жира, и поэтому это так вкусно, и мы привыкли сильно приправлять пищу. Это потому, что так нас учат готовить. Но я поощряю людей готовить дома – просто чтобы у вас не было постоянной доставки или даже постоянной упакованной пищи, я полностью контролирую то, что я ем".

Заполните свою морозильную камеру креветками

Решения о плохой диете часто принимаются, когда вы голодны, а в шкафу нет ничего, кроме палочек кренделей. Вот почему фитнес-звезда Шон Те запасается белками, которые легко приготовить, например, замороженными вареными креветками. Пока дверь морозильной камеры открыта, добавьте туда перезрелые бананы, пакет фруктов, шпинат и предварительно отварной коричневый рис.

Ранее OBOZ .UA рассказывал о том, как поддерживать кето-диету.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.