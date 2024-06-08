Как поддерживать кето-диету: 5 полезных овощей

В мире кето-диеты контроль за потреблением углеводов имеет первостепенное значение. Однако определить точную питательную ценность некоторых цельных продуктов и продуктов может быть сложно. По словам Eatthis, особенно это касается овощей, поскольку они имеют тенденцию к разному содержанию углеводов.

Вот список из 5 овощей, отсортированных от самого низкого до самого высокого показателя содержания чистых углеводов. Они позволят вам поддерживать кетоз, получая при этом необходимые витамины и питательные вещества.

1. Шпинат

Имея всего 0,4 г чистых углеводов на стакан, шпинат является источником питательных веществ. Он содержит омега-3 жирные кислоты, витамин А и витамин К. Кроме того, его универсальность позволяет использовать его в разных блюдах, таких как салаты, соте, бутерброды и даже смузи.

2. Артишоки

Артишоки насыщены антиоксидантами и являются хорошим источником витамина С. Это хороший выбор с чистым содержанием углеводов 0,9 г на ¼ стакана. Добавляйте их в такие рецепты как шпинатно-артишоковый соус, чтобы получить вкусное блюдо.

3. Чеснок

Хотя чеснок обычно используется в небольших количествах, он содержит лишь 0,9 г чистых углеводов на зубчик. Этот ингредиент усиливает вкус ваших блюд без ущерба для кетоза.

4. Авокадо

Благодаря богатому содержанию полезных жиров авокадо является основным продуктом в кето-диете. Имея 1 г чистых углеводов на четверть стакана, оно может заменить такие ингредиенты с высоким содержанием углеводов, как сливочное масло или майонез, обеспечивая при этом многочисленные преимущества для здоровья.

5. Салат

Сырой салат айсберг – отличный выбор для тех, кто придерживается кето-диеты, поскольку содержит 1,4 г чистых углеводов на чашку. Его широко используют в кето-блюдах как дома, так и в ресторанах.

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