Голодание: польза для здоровья и причины изменить образ жизни

Голодание - это привычка образа жизни, которая уходит в глубину веков и является частью многих культур и религий. Это может быть как воздержание от любой пищи, так и ограничение определенных видов.

Продолжительность обычно 24-72 часа, когда организм ограничивает потребление пищи здоровым способом. Известно, что голодание имеет несколько научно обоснованных преимуществ для здоровья. Мы расскажем вам о некоторых из них.

Значительно снижает уровень маркеров воспаления в организме.

Острое воспаление является естественной защитой организма от инфекций, но когда оно продолжается в течение длительного периода времени, то может привести к хроническому воспалению, вызывающему многие заболевания, изменяющие жизнь.

Исследования показывают, что пост уменьшает воспаление и улучшает здоровье.

Исследования также подтверждают тот факт, что голодание, независимо от того, длится ли оно 12 часов или больше, значительно снижает уровень маркеров воспаления.

Ускоряет метаболизм, эффективное для похудения

Ограничение пищи на время уменьшает общее потребление калорий и может привести к потере веса. Исследования показывают, что голодание в течение 24 часов может значительно снизить количество жира в организме в течение 12-24 недель.

Прерывистое голодание, популярный метод, предусматривающий чередование циклов голодания и еды, оказался эффективным в уменьшении жировых отложений на 16%.

Содействует здоровью сердца и снижает уровень плохого холестерина.

Здоровое питание и активный образ жизни являются ключевыми факторами снижения риска сердечных заболеваний. Однако исследование, в котором приняло участие 110 участников с ожирением, показало, что три недели голодания снижают кровяное давление и уровень плохого холестерина.

Регулярное голодание связано также со снижением риска ишемической болезни сердца и диабета, которые являются основной причиной сердечных заболеваний.

Улучшает работу мозга и предотвращает нейродегенеративные заболевания

Исследования показывают, что голодание оказывает значительное влияние на здоровье мозга и улучшает как функцию, так и структуру мозга. Исследования на животных показали, что голодание может увеличить производство нервных клеток и улучшить когнитивные функции.

Голодание также снижает риск нейродегенеративных расстройств, а некоторые исследования показывают, что оно может снизить риск таких заболеваний как болезнь Альцгеймера и Паркинсона.

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