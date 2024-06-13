Как быстрее похудеть: 5 эффективных силовых тренировок

Потеря веса требует сочетания здорового питания и регулярных физических упражнений. В то время как диета сама по себе может привести к потере килограммов, силовые тренировки могут ускорить потерю веса еще больше. Чтобы оптимизировать свой путь к похудению, Eatthis подготовил пять ценных советов по силовым тренировкам, на которые следует обратить внимание.

1. Придавайте приоритет большим мышцам

Включение упражнений, направленных на основные группы мышц, такие как ноги (квадрицепсы и подколенные сухожилия) и ягодицы, может значительно увеличить расход калорий. Несмотря на то что разница между тренировкой больших и средних мышц может показаться минимальной, каждая калория имеет значение, когда вы сосредоточены на похудении.

2. Выполняйте упражнения с замкнутой цепью

Упражнения с замкнутой цепью предусматривают использование вашего тела или неподвижного объекта, например штанги или пола в качестве сопротивления. Примеры включают выпады, приседания, подтягивание и отжим. Благодаря одновременному вовлечению нескольких групп мышц, упражнения с замкнутой цепью являются эффективным способом максимизировать сжигание калорий во время тренировок.

3. Тренируйте все тело

Хотя очень важно тренировать большие мышечные группы, не пренебрегайте другими частями тела. Подумайте о том, чтобы придерживаться раздельной тренировки, которая позволит вам работать над разными группами мышц в разные дни, гарантируя, что все ваше тело будет задействовано.

4. Выбирайте диету, богатую белками

Питание с высоким содержанием белка имеет важное значение для возобновления и подготовки к предстоящим тренировкам. Он не только способствует формированию мышц, но и помогает вам чувствовать себя сытым в течение более продолжительного времени. Кроме того, мышечная масса сжигает больше калорий, чем жир, что делает белок неотъемлемой частью вашего пути к похудению.

5. Сочетайте с сердечно-сосудистыми упражнениями

Хотя силовые тренировки важны для похудения, не менее важно включать кардиотренировки. Сочетая тренировки с аэробными упражнениями, вы сможете максимально эффективно сжигать калории. Кардиотренировки отлично подходят для увеличения общего расхода калорий.

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