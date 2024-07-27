Как быстро похудеть: 10-минутная тренировка на все тело

Включение силовых тренировок в распорядок дня вместе с ежедневной ходьбой и кардиотренировкой приведет вас к желаемому результату. Чтобы нарастить мышцы и быть всегда в отличной форме, следует активно двигаться.

Чтобы получить фигуру мечты, не обязательно проводить десятки часов в зале. Достаточно провести интенсивную тренировку дома или на свежем воздухе. Еatthis.com делится упражнениями, для которых нужно выделить всего 10 минут.

Эти упражнения охватывают разные мышечные группы и способствуют повышению частоты сердечных сокращений и активизации метаболизма. Для этой тренировочной системы вам понадобится только пара гантелей, и вы готовы к старту. Установите таймер на 10 минут и выполните как можно больше подходов из следующих упражнений.

Приседания с гантелями спереди

Начните это упражнение с поднятия пары гантелей до плеч. Держите пресс напряженным, отведите бедра назад и приседайте, пока ваши квадрицепсы не станут параллельными земле. Затем проезжайте пятками и бедрами, чтобы подняться, сгибая квадрицепсы и ягодицы в завершение. Выполните 10 повторений.

Тяга гантелей в наклоне

Поставив ноги на ширине плеч, отведите бедра назад и наклоните туловище так, чтобы вы были наклонены вперед по меньшей мере на 45 градусов. Напрягите пресс и подтяните обе гантели к бедрам, сжимая в конце самые широкие мышцы. Перед повторением полностью выпрямите руки. В общей сложности выполните 10 повторений.

Жим гантелей на плечи

Начните это упражнение с гантелей на плечах и ладонями друг к другу. Держа корпус напряженным, а ягодицы сжатыми, выталкивайте гантели вверх, сгибая плечи и трицепсы вверху. Оставляйте вес под контролем перед выполнением следующего повторения. Выполните 10 повторений.

Приседания с поднятием передней ноги

Поставьте рабочую ногу на приподнятую поверхность. Держите грудь высоко и медленно опускайтесь, пока заднее колено не коснется земли. Хорошо растяните бедра задней ноги, затем пройдите через переднюю пятку, напрягая квадрицепсы и ягодицы в завершение. Прежде чем перейти на другую, выполните все повторения на одной стороне. Сделайте 10 повторений каждой ногой.

Ранее OBOZ.UA опубликовал упражнения с гантелями для укрепления тела.

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