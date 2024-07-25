10 лучших упражнений с гантелями для укрепления всего тела

Упражнения с гантелями представляют собой универсальный и эффективный способ укрепления всего тела. Независимо от того, вы опытный атлет, или только начинаете свой фитнес-путь, упражнения с гантелями нацелены на основные группы мышц, уменьшение жира, улучшение функциональной силы и общей физической формы.

Каждое упражнение имеет свои уникальные преимущества, способствующие формированию сбалансированного и гармоничного телосложения. Включение этих упражнений в вашу рутину обеспечит комплексный и эффективный подход к тренировкам, пишет eatthis.com.

Начинайте соответствующего веса, фокусируйтесь на правильной технике и постепенно увеличивайте интенсивность по мере укрепления мышц. Не забывайте совмещать тренировки с высокобелковой диетой, сбалансированным питанием и здоровым сном для лучшего обновления и результатов.

Бокалевидные приседания

Кубковые приседания являются отличным комплексным упражнением, направленным на мышцы нижней части тела, в частности квадрицепсы, подколенные сухожилия и ягодицы. Также привлекаются мышцы коры благодаря правильной технике приседаний.

Встаньте, расставив ноги на ширину плеч, держа гантель у груди. Опускайте тело в положение приседания, сгибая колени и отталкивая бедра назад. Держите туловище в вертикальном положении, колени должны быть выровнены с пальцами ног. Поднимитесь в исходное положение, нажимая на пятки. Выполните три подхода по 10-12 повторений.

Жим гантелей лежа

Классическое упражнение для развития груди, плеч и трицепсов. Также привлекаются стабилизирующие мышцы для сбалансированного развития силы.

Лягте на ровную скамью с гантелями в каждой руке, руки вытяните над грудью. Опустите гантели к бокам груди, держа локти под углом 90 градусов. Вернитесь в исходное положение. Выполните четыре подхода по 8-10 повторений.

Согнутые ряды

Это упражнение направлено на мышцы верхней части спины, включая широту мышц, ромбовидные мышцы и трапецию, улучшая осанку и общую силу спины.

Встаньте, расставив ноги на ширину бедер, держа гантели в каждой руке. Согнитесь в бедрах, держа спину прямой, и наклоните туловище вперед. Подтягивайте гантели к груди, сжимая лопатки. Выполните три подхода по 10-12 повторений.

Сословная тяга с гантелями

Основное упражнение для развития задней цепи мышц, включая подколенные сухожилия, ягодицы и поясницу. Также улучшается подвижность бедер и общая сила.

Встаньте, расставив ноги на ширину бедер, держа гантели перед бедрами. Наклоняйтесь в бедрах, опуская гантели к земле, держа спину прямой. Вернитесь в исходное положение, нажимая на пятки. Выполните три подхода по 8-10 повторений.

Выпады с гантелями

Выпады эффективно тренируют квадрицепсы, подколенные сухожилия и ягодичные мышцы, улучшая баланс.

Встаньте с гантелями в каждой руке ноги вместе. Сделайте шаг вперед одной ногой, опуская тело, пока оба колена не будут согнуты под углом 90 градусов. Вернитесь в исходное положение, отталкиваясь передней ногой. Выполните три подхода по 12-15 повторений на каждую ногу.

Жим гантелей плечом

Это упражнение нацелено на дельтовидные и трапециевидные мышцы, увеличивая силу и стабильность плеч.

Сядьте или станьте с гантелями на уровне плеч. Поднимите гантели над головой, полностью разгибая руки. Опустите гантели обратно на уровень плеч. Выполните четыре подхода по 8-10 повторений.

Гибка бицепса с гантелями

Это изоляционное упражнение направлено на бицепсы, помогая нарастить силу и четкость рук.

Встаньте с гантелями в каждой руке, руки полностью вытянуты. Подтягивайте гантели к плечам, сокращая бицепсы. Вернитесь в исходное положение. Выполните три подхода по 12-15 повторений.

Отдача трицепса

Это упражнение направлено на трицепсы, помогая формировать заднюю часть рук.

Согнитесь в бедрах, держа спину прямо, с гантелями в руках. Вытяните руки назад, сжимая трицепсы. Вернитесь в исходное положение. Выполните три подхода по 12-15 повторений.

Renegade Rows

Динамическое упражнение, привлекающее кор, спину и руки.

Начните в положении планки с гантелями в каждой руке. Подтяните одну гантель к бедру, удерживая стойкую планку. Повернитесь в исходное положение и повторите на другую сторону. Выполните три подхода по 10-12 повторений на каждую руку.

Скручивание с гантелями

Это упражнение нацелено на косые мышцы живота, повышая силу и стабильность коры.

Сядьте на пол, держа гантель обеими руками. Наклонитесь назад, поднимите ноги от земли и сверните туловище в сторону. Повернитесь в центр и повторите по другую сторону. Выполните три подхода по 15-20 скручиваний на каждую сторону.

Эти упражнения помогут укрепить тело, уменьшить жир и улучшить общую физическую форму. Включите их в свою рутину и наблюдайте за изменениями.

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