Слишком много спорта: 9 скрытых признаков перетренированности

Существует распространенное заблуждение, что посещение тренажерного зала ежедневно означает, что вы имеете отличную физическую форму и здоровье, но на самом деле вы можете нанести больше вреда, чем пользы. Это подчеркивает инструктор физических упражнений Розалинд Прессман.

Поскольку разницу между напряжением и приближением к скале трудно заметить, пока не станет слишком поздно, издание eatthis.com опубликовало несколько скрытых признаков того, что вы перетренировались.

Эмоциональная нестабильность

Если вы постоянно испытываете эмоциональное истощение, это может являться признаком чрезмерной тренировки. "Когда клиент постоянно испытывает усталость как эмоционально, так и физически, я понимаю, что это может быть результатом чрезмерной тренировки", – говорит Кэт Смайли, автор "Диеты, благоприятной для планеты".

Вам не нужно полностью отказываться от нагрузок, просто переключите внимание на разные аспекты тренировок.

Постоянная жажда

Если ваше тело постоянно нуждается в большей воде, это может быть следствием перетренированности. "Чрезмерные тренировки приводят к катаболическому состоянию, истощая питательные вещества", - говорит тренер Коди Ригсби.

Правильный сон и вода дадут вам достаточно времени для выздоровления и восстановления силы перед последующими тренировками.

Игнорирование дней отдыха

Дни отдыха важны для восстановления тела. Когда вы берете дни отдыха, убедитесь, что они настоящие. "Не день отдыха" я собираюсь пробежать 3 мили. Настоящий отдых: сон, легкая прогулка, ужин с друзьями, просмотр Netflix, позволяя вашему телу расслабиться и зарядиться", – отмечает Прессман.

Это не только позволит вашему телу восстановиться после тяжелых тренировок, но и добавит вам больше энергии для упорной работы в тренажерном зале, когда вы вернетесь.

Неловкость

Перетренированность может повлиять на вашу координацию и сбалансированность. "Если клиенты сталкиваются с таким или чувствуют себя уставшими, это может быть сигналом для снижения интенсивности тренировок", - говорит Смайли.

Она рекомендует ограничить период интенсивных тренировок до восьми недель, после чего взять месяц на более легкие физические активности.

Недостаточный сон

Сон является ключевым фактором восстановления организма. Если вы не видите прогресса в тренировках, это может быть результатом недостаточного сна. Старайтесь спать не менее восьми часов", – отмечает тренер Кевин Сент-Форт.

Инструктор физических упражнений Розалинд Прессман говорит, что тренировка во время усталости может привести к травмам, поэтому прислушивайтесь к своему телу и не пытайтесь преодолеть боль, если она более интенсивна, чем обычно.

Нереальные цели

Устанавливайте реалистичные цели, включающие время восстановления. "Всегда стремиться к высоким целям, не имея окончательного результата, удручает. Учитывайте время на сон, возобновление и другие занятия", – говорит Смайли.

Чрезмерные тренировки могут повредить весь организм. Специалисты отмечают, что перетренированность может повлиять на эндокринную, нервно-мышечную и сердечную системы. Попробуйте перезагрузку с помощью медитаций, йоги и прогулок.

Раздражительность

Перетренированность может привести к раздражительности. "Многие тренирующиеся люди часто становятся раздражительными. Если вы замечаете, что становитесь раздражительными больше, чем обычно, просмотрите свои тренировки", – говорит Ригсби.

После нескольких дней отдыха вернитесь в тренажерный зал с другом или пробежитесь с группой, которая может повысить ваше настроение и помочь выйти из расстройства.

Тоска

Разнообразие в тренировках может помочь преодолеть скуку. "Кросс-тренировка или разные виды упражнений каждую неделю помогут оставаться мотивированными", – отмечает Прессман.

Когда скука начинает тормозить ваш прогресс, покупайте журналы о фитнесе, чтобы получить вдохновение, ищите новые тренировочные занятия вблизи вас или переключайтесь на более мягкие тренировки, такие как йога или балет.

Ухудшение здоровья

Если вы часто болеете, это может быть признаком перетренированности. Это может повлиять на иммунную систему и способность организма бороться с инфекциями. Когда ваша иммунная система ослабевает, это сигнал для отдыха", – говорит Джулия Фаламас, директор по программированию Epic Hybrid Training.

Помните, важно слушать свое тело и предоставлять ему время для восстановления во избежание перетренированности и поддерживать здоровый баланс между физическими упражнениями и отдыхом.

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