Как быстро похудеть после родов без вреда для организма: 10 советов

Что является одной из первых вещей, отходящих на второй план, когда вы молодые родители? Да, это последовательное, здоровое питание.

Когда у вас меньше свободного времени и вы не высыпаетесь (что усиливает чувство голода), неудивительно, что сбросить вес, который вы набрали во время беременности, может быть очень трудно, пишет Eat This Not That.

Вот 10 основных советов, как справиться с этим без ущерба организму.

Больше перекусов

Питание небольшими порциями в течение дня поддерживает эффективный метаболизм и предотвращает чрезмерный голод.

Когда организм избавляется от пищи в течение многих часов между приемами пищи, он начинает экономить топливо и сжигает меньше калорий, чтобы защитить себя от голодания. Замедляется метаболизм, тормозящий потерю веса, несмотря на временное снижение калорийности.

Отказ от еды перед сном

"Я рекомендую последний кусок пищи за три часа до сна", – говорит диетолог и основатель NAO Nutrition Никки Островер. "Пища непосредственно перед сном не дает вашему телу достаточно времени для пищеварения, особенно потому, что наше тело предпочитает быть вертикальным во время пищеварения. Это также может вызвать расстройство пищеварения и воспаления в кишечнике, что способствует замедлению метаболизма".

Детоксикация с утра

"После того как проснетесь, выпейте одну столовую ложку яблочного уксуса с 8 унциями воды. Этот ритуал отлично подходит для похудения и детоксикации печени (примечание: это означает, что он может облегчить похмелье!)", – говорит Островер.

Обратите внимание на посуду

Важно не только то, что у вас на тарелке. Исследования показали, что ваша тарелка – ее размер и даже цвет – может влиять на то, сколько вы едите. По данным Лаборатории пищевых продуктов и брендов Корнельского университета, когда люди использовали 10-дюймовую тарелку, они съедали на 22 процента меньше пищи, чем те, кто использовал 12-дюймовую тарелку. Подобным образом те, кто ел макароны на белой тарелке, съедали на 22 процента больше, чем те, кто ел те же макароны на красной тарелке.

Не переедайте

Это может показаться безумным, но люди очень часто считают, что здоровая пища не так сытна, как нездорова, и поэтому они склонны переедать. По данным Журнала Ассоциации потребительских исследований, когда субъектам тестирования давали "полезное печенье", они сообщали, что испытывают голод больше, чем получавшие обычное печенье, и в конечном итоге съели больше, хотя печенье в обоих случаях было одинаковым. .

Сосредоточьтесь на клетчатке

Добавление в рацион продуктов с высоким содержанием клетчатки, таких как фрукты и овощи, цельные зерна, отруби и бобовые, может помочь молодым родителям похудеть. Клетчатка – это некалорийная, неперевариваемая часть углеводов, придающая пище объем. Во время потребления клетчатка разбухает в желудке, поэтому сидящие на диете чувствуют себя более ситими, потребляя меньше пищи, и меньше соблазна бездумно перекусить.

Высыпайтесь

Для молодых родителей идея достаточного сна вызывает почти смех, но это может повлиять на попытки похудеть, поскольку количество и качество сна влияет на гормоны, контролирующие чувство голода и сытости.

Не пропускайте завтрак

Завтрак является самым важным приемом пищи в течение дня как для детей, так и для родителей. Новоиспеченные родители часто настолько озабочены тем, что их малыши завтракают, что их собственный утренний прием пищи остается на втором плане. Пропуск завтрака замедляет метаболизм и приводит к увеличению веса.

Не торопитесь за столом

Многие переедают, потому что едят слишком быстро или отвлекаются во время еды (т.е. едят во время другой деятельности). Вашему мозгу нужно примерно 20 минут, чтобы понять, что вы сыты, поэтому ешьте медленно для похудения.

Фитнес

Хотя у вас может не быть времени на посещение тренажерного зала или даже на тренировку на дому, вы все равно можете включить фитнес в свое ежедневное расписание.

