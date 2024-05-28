Как быстро сбросить лишний вес: 6 упражнений на скакалке

Прыжки на скакалке не ограничиваются ностальгией по детству, ведь это также форма упражнений, которая может помочь сжечь жир, а также обеспечить интенсивную тренировку мышц. Eatthis рассказал о лучших упражнениях на скакалке, которые помогут вам максимизировать свой потенциал сжигания жира.

Базовые прыжки на скакалке

Один из способов увеличить расход энергии и добиться потери жира – это научиться прыгать на скакалке. В начале следует отрегулировать длину скакалки так, чтобы, когда вы держите руки по бокам, она свисала к земле, а во время вращения вокруг тела не касалась головы. Практикуясь прыгать через скакалку, вы со временем увеличите количество прыжков.

Скоростная скакалка

Скоростную скакалку можно использовать после освоения базовых навыков. В этом случае пытаются совершить как можно больше прыжков за определенное время. Попробуйте использовать более легкую или более жесткую скакалку для ускорения вокруг тела – это следует делать с помощью мышц нижней части тела (исключительно икроножных) с помощью быстрых сокращений, сжигающих больше калорий.

Тяжелые скакалки

Для более интенсивного сжигания калорий и дополнительного сопротивления выбирайте отягощенные скакалки вместо традиционных, которые использовались в предыдущих типах прыжков. Это означает меньшее количество, но активация мышц рук, плеч и пресса приводит к высокому уровню сжигания калорий в этом типе упражнений. Выполняйте подходы с фокусировкой, подобно тому, как вы это делаете во время силовых тренировок.

Прыжки на одной ноге

Упражнение прыжки на одной ноге бросает вызов вашему равновесию и силе ног. Чтобы выполнить это упражнение, прыгайте на одной ноге за раз, сохраняя равновесие, а затем меняйте ноги. Выполнение большего количества скачков в каждом сете постепенно приведет к дополнительной нагрузке на колени.

Высокие колени

Улучшите тренировку со скакалкой, добавив к нему прыжки с высоким подниманием колен. Во время скачков старайтесь подтягивать колени как можно ближе к груди. Это также способ активизировать и укрепить основные мышцы одновременно работая на пресс.

Двойные подтягивания

Очень быстрое вращение скакалки так, чтобы она дважды проходила под ногами перед приземлением, кажется сложной модификацией. Для выполнения двойных прыжков научитесь крутить скакалку быстрее, а не прыгать повыше. Начните делать по одному двойному подскоку за раз, постепенно переходя к последовательным (повторениям).

Ранее OBOZ.UA рассказывал о том, как сделать ваши тренировки более продуктивными.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.