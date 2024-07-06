Как добавить к рациону клетчатку: простые советы по улучшению рациона
Клетчатка является важным компонентом для диеты, что играет немаловажную роль в поддержании здоровья. Клетчатка способна улучшать пищеварение, снижать уровень плохого холестерина, регулировать уровень сахара в крови и преодолевать запор.
Продукты с содержанием этого компонента помогают худеть и обеспечивать длительное чувство сытости. Какие изменения в рационе могут помочь компенсировать концентрацию клетчатки в организме, рассказали в Eat This, Not That !
Авокадо вместо майонеза
Исследование в Nutrition Journal показало, что авокадо снижает желание есть на 40% в течение нескольких часов. Таким образом, потребляя всего половину этого плода с тостом можно получить около 4,6 г клетчатки. Кроме того, авокадо содержит здоровые жиры и способствует усвоению витаминов A, D, K и E, в отличие от майонеза, не обладающего такими питательными свойствами.
Булгур в салатах
Обновите свой салат, добавляя к нему хрустящий булгур. В обычной чашке этого продукта содержится 150 калорий и 8 граммов клетчатки, что является превосходной альтернативой тостам или киноа.
Хумус вместо соуса
Хумус и овощи – это сильное сочетание, которое прекрасно подходит и приносит пользу организму. Овощи, богатые клетчаткой и витаминами в сочетании с универсальным соусом из нута, прекрасно раскрываются и насыщают в течение нескольких часов.
Семена льна и чиа в овсянке.
Столовая ложка семян льна содержит 2,8 г клетчатки, которая является самым богатым растительным источником жиров омега-3, которые противодействуют воспалению и полезны для сердца. В свою очередь семена чиа содержат почти вдвое больше клетчатки — 5 граммов на столовую ложку. Добавьте эти семена, чтобы обогатить свою овсяную тарелку.
Понедельники без мяса
Чтобы снизить уровень плохого холестерина и придать организму больше клетчатки, потребляйте больше растительного белка. Позвольте себе на день отдохнуть от мяса и попробуйте органический тофу, бобовые продукты или веганскую пищу.
Гороховый суп
Горячая миска горохового супа – это комфортная еда, которую легко приготовить и содержащая концентрированный мост клетчатки. Только сто граммов бобовых содержат восемь граммов насыщенной клетчатки при этом имея всего 118 калорий.
Дипы из артишока
Замените тусклые соусы на домашние варианты из артишоков и греческого йогурта, содержащих много клетчатки. Пол стакана нежного артишокового соуса содержат 4,8 г клетчатки, что поможет вам чувствовать сытость в течение долгого времени.
Чили
Если вы любите готовить острые блюда из бобов, попробуйте чили. Вареная фасоль в составе этого блюда содержит 9,6 г клетчатки на полстакана, что составляет 34% вашей рекомендованной ежедневной нормы.
Протеиновый порошок
Протеиновый порошок является важнейшим источником белка, необходимого для строительства мышц и восстановления после тренировок. Он удобен в употреблении и может обеспечить организм необходимой долей клетчатки.
Ранее OBOZ.UA рассказал о значении клетчатки для организма.
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