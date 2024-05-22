Ценность и источники клетчатки: преимущества и источники в рационе

Клетчатка - это пищевые волокна и тип углеводов, которые проходя через наш желудок остаются в относительно неизменном виде. Согласно исследованиям, регулярное употребление клетчатки улучшает пищеварение и уменьшает риск развития хронических заболеваний.

Однако, кроме этого этот компонент в рационе обладает рядом свойств, о которых вы могли не слышать. Какие преимущества клетчатки и в каких продуктах можно ее найти, узнавали в OBOZ.UA.

Снижает высокий уровень глюкозы

Рацион, содержащий достаточно клетчатки, может помочь в снижении уровня сахара в крови, особенно у людей с диабетом 2 типа. Однако, хотя растворимые волокна могут контролировать уровень сахара в крови даже после еды, нужно учитывать содержание углеводов в питании, исходя из собственного состояния здоровья.

Помогает похудеть

Ежедневное потребление пищевых волокон может существенно уменьшить аппетит. Клетчатка способна замедлять всасывание питательных веществ в кишечнике, сохраняя ощущение сытости. Таким образом, пищевые волокна являются незаменимым компонентом в питании, что помогает в контроле веса.

Контролирует избыток холестерина

Существует мнение, что клетчатка может регулировать уровень холестерина в организме, удерживая его на безопасном уровне. Снижение холестерина способствует здоровью сердца, предотвращая блокирование артерий и риск сердечных приступов. Согласно исследованиям, ежедневное потребление 7 граммов клетчатки может уменьшить риск сердечных заболеваний на 9%.

Улучшает пищеварение

Клетчатка помогает облегчить процесс пищеварения и борется с запором. Таким образом, растворные волокна помогают лучшему усвоению кальция, что укрепляет плотность костей, а также на 10% снижает риск развития некоторых видов рака.

Источники клетчатки в продуктах

Большое количество клетчатки можно найти в таких продуктах, как: цельнозерновой хлеб, овсянка, пшеница, сухие завтраки, макароны из цельной пшеницы, соевые бобы, ячмень и рис. Также, источниками пищевых волокон являются фрукты и овощи, в частности дыни, груши, апельсины, брокколи, морковь, сладкая кукуруза, фасоль, бобовые, орехи, семена чиа и горох.

Ранее OBOZ.UA опубликовал информацию о пользе и роли углеводов для работы организма.

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