Как долгожители из разных уголков мира избегают сердечно-сосудистых заболеваний

Здоровье сердца требует особого внимания. Сердечно-сосудистые заболевания являются наиболее частой причиной смерти в мире. Однако удивителен тот факт, что в некоторых частях планеты сердечно-сосудистые болезни практически отсутствуют.

Эти регионы называют "голубыми зонами" – это пять территорий, где сосредоточено наибольшее количество долгожителей. В этих местах – Икария (Греция), Сардиния (Италия), Никойя (Коста-Рика), Лома-Линда (Калифорния) и Окинава (Япония) – люди проживают долгую и здоровую жизнь без большинства болезней.

Как им это удается? Ответ не так прост, ведь исследователи предполагают, что долголетие этих людей является результатом комплексного влияния многих факторов, среди которых наследственность, окружающая среда, питание, физическая активность, уровень стресса и социальные связи. Несмотря на важную роль питания, не стоит забывать о других значимых факторах.

Давайте посмотрим, как питаются люди из "голубых зон", чтобы сохранить здоровое сердце, и ознакомимся с их повадками, помогающими продлить жизнь.

Растительная пища – основа рациона

Все жители "голубых зон" в большинстве своем потребляют растительную пищу, при этом мясо встречается на их столе довольно редко, кроме общины Лома Линда, которая придерживается исключительно вегетарианской диеты в соответствии с адвентистскими верованиями. Остальные четыре региона придерживаются так называемого "растительного уклона" – это означает, что мясо едят всего около пяти раз в месяц.

Многие ученые считают, что именно эта диета является ключевым фактором здоровья в голубых зонах и практическим отсутствием сердечно-сосудистых заболеваний. По последним исследованиям наблюдается тесная связь между регулярным потреблением красного и обработанного мяса и риском сердечных заболеваний.

Избегают обработанной пищи

Долгожители из "голубых зон" обычно питаются цельными зерновыми, овощами, фруктами и бобовыми. В то же время, они ограничивают потребление ультраобработанной пищи.

Некоторые из этих общин занимаются сельским хозяйством, что обеспечивает доступ к локально выращенной пище и уменьшает зависимость от обработанных продуктов. Это кардинально отличается от образа жизни большинства людей, имеющих много обработанных продуктов в своем рационе.

Исследования выявили прямую связь между чрезмерным употреблением ультраобработанной пищи и ухудшением здоровья сердца.

Потребляют здоровые жиры

Когда речь идет о полезных для сердца жирах, омега-3 жирные кислоты занимают первое место. В рационе жителей "голубых зон" омега-3 поступает через рыбу, орехи и семена – продукты, которые важны для здоровья сердца.

Исследования показывают, что омега-3 помогает снизить риск смертности от ишемической болезни сердца, инфарктов и инсультов. Также они способствуют снижению уровня триглицеридов и нормализации АД, что является важными факторами для здоровья сердца.

Постоянная подвижность

Регулярная физическая активность имеет решающее значение для сердечно-сосудистого здоровья. Малоподвижный образ жизни считается одним из ключевых факторов риска развития сердечных заболеваний.

Все пять общин "голубых зон" избегают пассивного образа жизни, предпочитая естественные движения. Вместо посещения спортзалов они занимаются такими активностями как прогулки, езда на велосипеде, походы, плавание и работа в саду. К примеру, жители Окинавы часто сидят на полу во время еды или общения с друзьями. Вставание и присадка помогает им сохранять активность в течение дня.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, как держать себя в форме после 50 лет.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.