Как оставаться в форме после 50: советы от тренеров

После 35 лет вы начинаете терять 3-5% мышечной массы каждое десятилетие, что ускоряется из-за отсутствия тренировок и дисциплины. К 80 годам большинство людей теряют примерно 30% мышечной массы.

Одной из причин утраты мышц с возрастом является уменьшение физической активности. Чтобы изменить это и получить стройное тело после 50 лет, следуйте советам тренеров, которым также за 50. Их опубликовало издание eatthis.com.

Силовые тренировки и ежедневные прогулки

Пэм Шерман, 54-летний тренер, рекомендует заниматься силовыми тренировками по крайней мере три-четыре раза в неделю и отдавать предпочтение силовым упражнениям кардио. Также важно быть активным в течение дня.

"Вставайте и гуляйте каждые 90 минут. Старайтесь выходить на утреннюю прогулку. Это поможет вашему телу избежать сидячего образа жизни", – советует Шерман.

Найдите партнера для тренировок

Доктор Радж Дэу, специалист по спортивной медицине, советует тренироваться с другом или мужчиной. "Это поможет вам оставаться активным, у вас ведь будет поддержка", - говорит он.

Исследования показывают, что занятия с друзьями делают упражнения более приятными и эффективными. Другое исследование говорит, что у людей с избыточным весом больше шансов похудеть, если они окружены людьми спортивной формы.

Используйте сложные движения

Роберт Гербст, личный тренер и 19-кратный чемпион мира по пауэрлифтингу, рекомендует сосредотачиваться на сложных движениях, привлекающих несколько групп мышц.

"Лучший способ сжечь жир – это сложные тяжелые движения, такие как приседания, выпады и сословная тяга", – говорит он. Такие упражнения ускоряют метаболизм и помогают сжигать больше жира.

Растяжение и гибкость

После 50 лет мышцы и сухожилия теряют эластичность, а суставы ужесточаются. Это увеличивает риск травм.

"Растяжение поможет предотвратить травмы. Важно делать это медленно и без рывков.", – говорит доктор Дэу.

Начните день правильно

Эксперт Петр Колбер рекомендует начинать день со здоровых привычек. В частности, не смотреть на телефон или компьютер в течение часа дня, медитировать, читать и застилать кровать.

Правильное питание

Марк Джерлинг отмечает, что даже если вы тяжело тренируете свое тело в зале, не ожидайте значительных результатов, если вы не меняете диету.

"Правильное питание поможет добиться значительных результатов. Люди, которые хотят похудеть, должны сосредоточиться на здоровом питании", – говорит он.

Попробуйте тайцзы

Исследования показывают, что тайцзи может помочь снизить окружность талии и улучшить общее самочувствие. Она также помогает улучшить качество сна, укрепить иммунную систему и снизить артериальное давление.

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