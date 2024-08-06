Сон после 50: что происходит с вашим телом, когда вы слишком много спите

Всегда существует граница между необходимостью и избытком, особенно когда речь идет о сне. Хотя недосыпание может нанести вред, чрезмерное спание также несет в себе определенные риски для здоровья, особенно для тех, кому за 50.

Если мы спим слишком мало, тогда чувствуем усталость, если слишком много – чувствуем вялость. Исследователи говорят об опасных последствиях для организма избыточной продолжительности сна. Об этом пишет eatthis.com.

Воздействие сна на мозг

Новейшие исследования показывают, что как недосыпание, так и чрезмерный сон могут привести к ухудшению когнитивных функций в пожилом возрасте. Исследователи наблюдали за людьми, спавшими менее 4,5 часов или более 6,5 часов в ночь, и заметили снижение когнитивных показателей в течение четырех лет. Оптимальное время сна, по их выводам, составляет от 5,5 до 7,5 часов.

Проблемы с сердцем

Слишком длительный сон может повысить риск сердечно-сосудистых заболеваний, особенно среди людей старше 50 лет. Исследование, проведенное Американским колледжем кардиологии, показало, что сон с 7 до 8 часов уменьшает риск образования артериальных бляшек. Другие исследования указывают, что те, кто спит больше 6-8 часов, имеют на 33% больше шансов на развитие сердечных заболеваний или инсульта.

Дневная сонливость

Длительный сон не всегда означает лучший сон. Исследование, опубликованное в Psychosomatic Medicine, выявило, что те, кто спит более 8 часов, часто испытывают дневную сонливость и трудности с пробуждением. Это может являться признаком некачественного сна.

Риск смертности

Многие исследования показывают, что чрезмерный сон может повысить риск смертности. Например, исследование, продолжавшееся 17 лет, выявило, что взрослые, которые начали спать более 8 часов в сутки, имели вдвое более высокий риск смерти.

Увеличение веса

Чрезмерный сон может способствовать набору веса. Исследование, опубликованное в Sleep, показало, что те, кто спал 9-10 часов, имели на 21% больше шансов на ожирение в течение шести лет. Авторы исследования рекомендуют учитывать продолжительность сна как фактор, влияющий на вес.

Все эти выводы указывают на то, что, как и во многих аспектах жизни, баланс является ключевым. Слишком много сна может быть столь же вредным, как и недостаточный сон, особенно для людей старше 50 лет.

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