Как два пальца: исследование установило, какой жест руки может мгновенно расслабить мышцы тела

В интернете можно найти множество необычных способов расслабиться, от похода в магазин до стояния на одной ноге. Однако, если ни один из этих методов вам не подходит, вы можете попробовать неочевидный способ, который предлагает пользователь x.com (бывшая Twitter) из Японии под ником @shimadakengo911.

Как именно снизить напряжение согласно этому методу, рассказали в Eat This, Not That. Возможно именно этот совет может стать вашей любимой альтернативой для снятия напряжения.

Чтобы мгновенно уменьшить уровень стресса, попробуйте выполнить простой жест рукой, имитирующий пистолет. По словам автора поста, эту технику релаксации разработал исследователь вокальной техники Шигемицу Хаяси, который учит использовать руки для снятия напряжения.

По словам Хаяши, брюшное дыхание, которое используют певцы и ораторы для усиления голоса, также применяют в медитации для успокоения нервной системы. Он добавляет, что простое сгибание безымянного пальца и мизинца глубоко меняет физиологию, воздействуя на части тела, связанные с дыханием.

Таким образом, такой жест переводит дыхание на брюшное, позволяя делать более глубокие вдохи, создавая состояние покоя. Таким образом, во время вдоха живот должен расширяться, а на выдохе — сжиматься.

Хотя сегодня точно не известно, почему жест пальцев в форме пистолета является эффективным, однако исследования доказали, что практика "Кури-Кури", известная как "движения рук ниндзя", снижает бета-волны мозга, связанные со стрессом и негативными мыслями. Таким образом, такие движения могут помочь вам достичь более спокойного психического состояния без лишней нагрузки.

