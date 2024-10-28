Трюк, который сделает сон более приятным и избавит тело от боли
Если после сна у вас есть боли в спине, шее или бедрах, в этом может быть виновато ваше положение, в котором вы привыкли засыпать. В частности, не рекомендуется спать на животе, поскольку такое положение создает давление на позвоночник и мышцы, что может мешать в течение всего дня.
Как спать, чтобы быть бодрыми на утро и избежать ощущения дискомфорта, рассказали в Eat This, Not That. Ознакомьтесь с этими советами, чтобы избежать неприятных ощущений в теле и охотно покидать теплую постель.
Идеальная поза
Если на утро вы страдаете от боли в теле, попробуйте спать на спине для лучшей поддержки позвоночника. Кроме того, используйте подушку под головой и шеей, а также под коленями для дополнительного комфорта. Однако учтите, что эта поза не подходит людям с апноэ, храпом или во время беременности, из-за возможного нарушения кровообращения.
Трюк, который стоит попробовать
Если вам не удобно спать на спине, попробуйте положение на боку с подушкой между коленями. Этот совет помогает держать бедра, таз и позвоночник на одной линии, снижая нагрузку на эти зоны. Подушка также может облегчить боль в спине, шее, бедрах и помочь при радикулите или беременности.
Если вы спите на животе
Если спите на животе, подложите подушку под живот, чтобы поддержать позвоночник в правильном положении. Для этого вам будет достаточно одной подушки. При этом вы можете не использовать подушку под голову, в зависимости от того, как вам удобнее. Однако, важно, чтобы спина оставалась ровной и не перенапрягалась.
Если есть другие проблемы со сном
Если вы не можете заснуть, не пытайтесь заставить себя спать - просто примите это. Займитесь чем-то спокойным, например, почитайте книгу или сделайте записи в дневнике. Помните, что лежать без сна - это нормально. Кроме того, лежание снимет напряжение и разгрузит ум, что поможет легче погрузиться в сон.
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