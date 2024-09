Сигнал, свидетельствующий о необходимости во сне: когда вам следует позаботиться о своем здоровье

Многие люди постоянно жалуются на чувство усталости, но есть разница между простой потребностью в отдыхе и серьезной нехваткой сна. Хотя кофе или энергетики могут временно помочь, но настоящую усталость можно преодолеть только сном.

Кроме того, когда усталость становится привычной, это сигнал уделить больше внимания восстановлению своего режима сна. Как именно оценить свою потребность во сне и почему нельзя игнорировать этот важный показатель, рассказали в Eat This, Not That.

Шаткая походка

Если ваша походка стала шаткой или вы волочите ноги, это может быть признаком недосыпания. Вы можете проверить себя, попробовав пройти по прямой линии. Если вам трудно, отдых поможет восстановить контроль над движениями. Кроме того, недостаточный сон влияет не только на физические навыки, такие как походка, но и на когнитивную функцию.

Польза дополнительного сна

Сон может иметь большое влияние на вашу активность, даже если вы не получаете его в достаточном количестве. Небольшая компенсация сна в выходные помогает улучшить контроль над походкой. Кроме того, дополнительные часы сна перед важными задачами также могут улучшить вашу производительность. Поэтому, если полноценный сон вам недоступен, старайтесь компенсировать его, как только появится возможность.

Исследование

Студенты часто выглядят истощенными в конце семестра, что побудило исследователей из Университета Сан-Паулу в Бразилии изучить их режим сна. Таким образом группа бразильских студентов носила часы для мониторинга активности. Это позволило обнаружить, что в среднем они спали только 6 часов в день, а некоторые из них спали больше в выходные. Перед финалом наблюдения, часть студентов попросили не спать в течение всей ночи, чтобы исследовать влияние острой депривации сна. В конце концов, во время упражнения на беговой дорожке студенты с депривацией показали больше ошибок в синхронизации с ритмом, что свидетельствует об ухудшении их когнитивных функций.

Польза ходьбы для сна

Ходьба может казаться автоматическим процессом, но новые исследования показывают, что мозг играет немаловажную роль в ее координации. Например, участники эксперимента изменяли скорость ходьбы в соответствии с ритмом метронома, подтверждающим активное участие мозга. Это указывает на то, что ходьба – это более сложный процесс, чем считалось ранее. Понимание этого может помочь усовершенствовать подходы к физической активности.

