Опасность прослушивания музыки в наушниках перед сном: о чем говорит наука

Хотя музыка может быть не только развлечением, но и приносить определенные преимущества для здоровья, однако, стоит учитывать, что прослушивание любимых песен перед сном может негативно влиять на качество сна. В частности, исследования показывают, что музыка вечером может нарушать ночной отдых, нарушая процесс засыпания.

Таким образом, исследование опровергает пользу даже спокойной музыки, которая до недавнего времени считалась эффективным методом, способствующим засыпанию. О чем говорится в исследовании и что вы могли не знать о музыке, рассказали в Eat This, Not That.

Ушной червь

Ушные черви - это непроизвольные музыкальные образы, которые могут не только преследовать вас в течение дня, но и мешать сну. Исследование показывает, что люди, которые часто сталкиваются с такими мелодиями, имеют значительно больше проблем с качеством сна. Поэтому, если вы слушаете музыку перед сном, это может привести к повторению мелодий в вашей голове, что затруднит засыпание и может привести к частым пробуждениям.

Опасность инструментальной музыки перед сном

Исследования показали, что инструментальная музыка, в отличие от песен с текстами, может ухудшать качество сна. Хотя многие считали, что такая музыка наоборот, улучшает сон, однако исследование показало, что те, кто слушал ее больше, спали намного хуже.

Пока вы спите, ваш мозг продолжает обрабатывать

Исследование показало, что музыка не просто погружает нас в сон, как считалось ранее. Анализ электрической активности мозга показал, что люди, которые слышат музыкальные образы, имеют нейронные признаки реактивации памяти даже во время сна. Это свидетельствует о том, что мозг продолжает обрабатывать музыку ещё долго даже после её прослушивания.

Поэтому, если вы плохо спите, попробуйте избегать музыки, особенно в жанре поп, хотя бы за несколько часов до сна. Это поможет избежать ассоциаций, которые могут мешать заснуть.

