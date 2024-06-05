Как эффективно потерять лишний вес: 6 полезных советов

Соблюдать здоровый образ жизни может быть достаточно сложно. Всегда есть преимущества и возможности для того, чтобы продолжать тренировки или даже непрерывно терять вес. По словам Eatthis, вот 6 лучших советов, которые помогут вам похудеть.

1. Используйте консервированную тыкву

Используйте консервированную тыкву, которая является отличным источником калия и витамина А. Он придаст вашей овсянке, блинам, супам того же вкуса.

2. Запекайте груши

Запекайте груши и другие фрукты с грецкими орехами, инжиром и какао-стружками. Затем смажьте их медом, прежде чем слегка запечь, чтобы получить вкусное лакомство.

3. Воспользуйтесь распродажей ягод

Когда ягоды в сезон или на распродаже, покупайте их в больших количествах. Вы можете заморозить их для приготовления смузи или компота к овсянке.

4. Умеренно балуйте себя сладостями

Следите за тем, сколько кусочков любимых конфет вы съедаете в день в течение ограниченного периода. Да вы сможете наслаждаться ими, но чувствовать себя удовлетворенными.

5. Купите абонементы на занятия спортом

Купите абонементы на занятия спортом, в группе вам могут оказать моральную поддержку те, кто любит заниматься спортом, как и вы.

6. Готовьте овощи заранее

Готовьте любимые овощи раз в неделю и храните их в холодильнике. Вы будете иметь легкий доступ к ним, когда они вам понадобятся для еды в течение недели.

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