Как эффективно сбросить лишний вес: 9 полезных советов по бразильскому пособию

Когда вы слышите слова "бразилец" и "похудение", на ум приходят статные фигуры таких людей, как Жизель Бундхен и Адриана Лима. Однако это не одобренная знаменитостями диета для получения тела, похожего на модельное. По информации Eatthis, 143-страничная программа предлагает традиционные виды продуктов без каких-либо химических добавок, которые можно найти в большинстве супермаркетов.

1. Забудьте о пирамидной пище

Пищевая пирамида может быть достаточно запутанной, однако, если придерживаться бразильской версии, она становится удивительно простой. Не нужно беспокоиться о подсчетах калорий или макроэлементов. Все сводится к использованию натуральных обычных товаров.

2. Питайтесь так, как хотела бы ваша бабушка

Помните, как ваша бабушка или мама готовила домашние блюда? Согласно бразильскому руководству, планирование меню должно быть направлено на воспроизведение таких питательных блюд, некоторые примеры включают рис, бобы и овощи на обед или курицу с рисом и фасолью как классический ужин, подаваемый с фруктами на десерт.

3. Экономно используйте приправы и растительное масло

В питании должен быть баланс, но небольшое количество масла, жиров, соли и сахара, рекомендованное этим руководством, не должно сбивать вас с этого принципа. Не забывайте, что есть и другие компоненты, чрезмерное использование которых может угнетать вкусовые качества пищи.

4. Полностью откажитесь от газировки и других сладких закусок

Бразильский пищевой путеводитель четко говорит о том, что нельзя есть переработанную пищу, такую как упакованные снеки, лапшу быстрого приготовления и газировку. Это несбалансированные по питательности продукты, часто заменяющие натуральные или минимально обработанные продукты, съедающиеся в избытке.

5. Ешьте через равные промежутки времени и не торопитесь

Люди должны сбалансировано питаться трижды в день, а не перекусывать, как рекомендуется в настоящем руководстве. Как правило, люди покупают снеки, такие, как обработанное печенье или подобное лакомство в коробках, не имеющих никакой питательной ценности. Вместо этого ешьте трижды в день – завтрак, обед и ужин – и вы получите суточную норму питательных веществ.

6. Купите местные продукты, когда это возможно

Бразильский путеводитель поощряет питаться просто, что напоминает времена, когда люди каждый день ходили по магазинам за свежими продуктами от местных фермеров и бакалейщиков. Ищите сезонные фрукты и овощи, выращенные на местном уровне.

7. Ешьте в правильном месте

Откажитесь от бездумной привычки перекусывать на диване или в машине. Начните есть в чистой, тихой и комфортной обстановке. Таким образом, вы будете есть вдумчиво и медленно, а значит полностью наслаждаться пищей и уменьшите вероятность переедания.

8. Сделайте физические упражнения частью своей жизни

Бразильское руководство делает акцент на питании, но также признает важность включения физической активности в здоровый образ жизни. Министерство здравоохранения и социальных служб США не предлагает конкретных цифр, но предлагает уделять минимум 150 минут в неделю умеренной аэробной активности или 75 минут в неделю интенсивной активности.

9. Делитесь навыками с другими

Бразильское руководство выходит за рамки отдельных людей, подчеркивая важность передачи знаний и навыков, которые помогут будущим поколениям также жить здоровой жизнью. Поделитесь своими знаниями о здоровом образе жизни, в частности о приготовлении пищи, с другими, особенно с ребятами, которым не хватает знаний о вредных для здоровья пищевых привычках. И наоборот, если вам не хватает каких-либо навыков, попробуйте их активно развивать.

Ранее OBOZ.UA рассказывал о лучших упражнениях для ног и ягодиц.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.