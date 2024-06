Как фасоль поможет похудеть: объяснение диетолога

Фасоль, бобы являются одним из универсальных продуктов во всем мире, который очень питателен. Но поможет ли потребление этой пищи худеть?

Чтобы ответить на этот вопрос, Eat This Not That обратилось за ответом к опытному диетологу и специалисту по спортивному питанию Дестине Муди от Garage Gym Reviews. Она рассказала о потенциальных преимуществах фасоли для похудения.

Чем полезна фасоль

Фасоль содержит много клетчатки, белка и других полезных питательных веществ, что делает ее ценным дополнением к вашему ежедневному рациону. Исследования показывают, что потребление фасоли может помочь снизить риск возникновения высокого артериального давления, сердечных заболеваний, инсульта и сахарного диабета 2 типа, поскольку она имеет низкое содержание жира, в частности насыщенных жиров, и не содержит холестерина.

Поможет ли фасоль худеть

Фасоль – это сокровищница питательных веществ, магния и витаминов группы В и фолиевой кислоты, которые играют ключевую роль в метаболизме и производстве энергии в организме. Высокий уровень энергии стимулирует активность и поддерживает эффективность физических упражнений и повседневных дел, помогая снизить усталость и сжигать больше калорий.

По мнению эксперта, фасоль следует включать в рацион похудения. Она отмечает, что магний влияет на чувствительность к инсулину, способствуя эффективному использованию глюкозы в организме.

Кроме того, клетчатка в фасоли образует гелеобразное вещество в пищеварительном тракте. Которая, в свою очередь, способствует замедлению пищеварения и способствует ощущению сытости. Вот почему бобы могут помочь контролировать аппетит, но уменьшить общее потребление калорий, что делает их ценным дополнением к диете, благоприятной для похудения. Такое гелеобразное вещество двигается через кишечник гораздо медленнее, чем еда в жидкой форме, что помогаю предотвращать переедание и дольше оставаться сытым, подчеркивает эксперт.

Питательность фасоли

Белок является основным макроэлементом для потери веса, говорит Муди. Худеющие часто держат белковую диету. Такой режим помогает поддерживать сытость и сохранять мышечную массу во время похудения. Одна чашка вареной фасоли содержит более 15 граммов растительного белка, что делает фасоль полезной пищей, которая помогает уменьшить потребление калорий и предотвратить переедание. Кроме того, фасоль или бобы менее калорийны, чем говядина и свинина.

Фасоль и здоровье кишечника

По мнению Муди, стойкие крахмалы, содержащиеся в бобовых, способствуют питанию полезных бактерий в кишечнике, что помогает их росту и размножению. Согласно научным исследованиям, здоровый микробиом кишечника может помочь человеку поддерживать здоровый вес.

Как фасоль помогает в похудении

Главное преимущество фасоли – способность обеспечивать насыщение и чувство сытости. Кроме того, она имеет низкое содержание жира, не повышает уровень сахара в крови и богата клетчаткой и растительным белоком.

Исследование показывает, что фасоль стимулирует выработку гормона холецистокинина (CCK), выделяемого в кишечнике во время пищеварения. CCK замедляет процесс очищения желудка от продуктов с высоким содержанием клетчатки, таких как фасоль, чтобы организм имел больше времени для переваривания волокнистой пищи. Это уменьшает аппетит и может способствовать потере веса.

