Как финики улучшают здоровье: пищевая ценность

Финики обладают природной сладостью и насыщенным вкусом. Эти фрукты питательны и имеют потенциальные преимущества для здоровья человека.

Об этом сообщили в health. Согласно исследованию, финики помогают в поддержании здоровья мозга, улучшают пищеварение и укрепляют сердца. Более того, они являются источником антиоксидантов, которые могут защитить от некоторых болезней и даже помочь облегчить природные роды.

Польза потребления фиников:

Укрепление сердца

Финики содержат полифенолы, полезные для сердца. Они помогают повысить уровень хорошего холестерина и снизить общий, являющийся факторами риска сердечных заболеваний.

Финики не оказывают большого влияния на уровень сахара в крови из-за низкого гликемического индекса.

Облегчение природных родов

Согласно обзору 2020 года, финики могут сократить период активной фазы родов. В это время шейка матки расширяется от шести до десяти миллиметров.

Здоровье пищеварения

Финики являются источником клетчатки, которая поддерживает здоровье пищеварения и регулирует дефекацию.

Защита мозга

Финики могут помочь защитить мозг от понижения когнитивных функций. Речь идет об уменьшении риска болезни Альцгеймера.

Содержимое антиоксидантов

Финики богаты антиоксидантами, помогающими уменьшить окислительный стресс. В частности последний может возникать при дисбалансе свободных радикалов, которые повреждают клетки и способность организма противостоять их вредному воздействию.

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