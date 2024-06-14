Польза слив для здоровья: 5 причин, почему их следует включить в свой рацион

Сливы долгое время были в тени своих персиковых собратьев, но мы мало знаем о чрезвычайной пользе для здоровья, которую скрывают эти недооцененные летние фрукты. По словам Eatthis, многочисленные исследования связывают их потребление, в том числе чернослив, с различными положительными эффектами на организм, которые часто остаются незамеченными.

Защита сердца

Среди многих преимуществ слив было обнаружено, что они оказывают положительное влияние на здоровье сердца. Клиническое исследование, опубликованное в Journal of Ayub Medical College, показывает, что потребление чернослива может снизить кровяное давление и снизить уровень "плохого" холестерина ЛПНП, тем самым снижая риск сердечно-сосудистых заболеваний.

Борется с воспалением

Сливы также богаты антиоксидантами, в частности полифенолы, содержащимися в сушеных сливах. Это делает их эффективными противовоспалительными и антиоксидантными средствами, что доказано исследованием, опубликованным в журнале Food & Function. Употребление слив может эффективно бороться со свободными радикалами в организме, уменьшая окислительный стресс и риск хронических заболеваний.

Контроль уровня сахара в крови

Сушеные сливы также увеличивают чувство сытости, о чем говорится в обзоре, опубликованном в журнале Critical Reviews in Food Science and Nutrition. Это может привести к уменьшению потребления пищи, что играет решающую роль в управлении заболеваниями, связанными с тяжестью, такими как ожирение, диабет и сердечно-сосудистые проблемы.

Повышение когнитивных функций

Кроме высокого содержания антиоксидантов, сливы также обладают свойствами улучшать память. Результаты, опубликованные в журнале Phytotherapy Research, рассмотрели несколько исследований на людях и обнаружили, что употребление сушеных слив улучшает когнитивные функции. Это произошло благодаря антоцианам, типа антиоксидантов, содержащихся в сливах.

Улучшение здоровья костей

Ageing Research Reviews подчеркивает, что как исследования на животных, так и длившиеся три месяца клинические испытания показали положительное влияние употребления сушеных слив на плотность костной ткани. В некоторых случаях чернослив даже останавливал потерю костной массы, вызванную разгрузкой скелета, таким образом предотвращая такие заболевания, как остеопороз, которые становятся все более распространенными с возрастом.

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