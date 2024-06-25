Как готовить картофель, чтобы он оставался полезным: здоровые советы
Картофель имеет много питательных веществ, он обеспечивает большое количество необходимых витаминов и минералов, а именно калий и клетчатку. Она также содержит антиоксиданты и другие растительные защитные соединения.
Об этом сообщили в health. Эксперты отметили, что важно правильно готовить картофель, чтобы сохранить его пищевую ценность.
Как правильно готовить картофель, чтобы он не терял свою пользу
Согласно исследованиям, варка, приготовление в микроволновке и на пару являются лучшими методами сохранения антоцианов в различных сортах картофеля. В то время как самым нездоровым способом является жарка.
Потребление антиоксидантов (антоцианы) может увеличить оставление кожуры картофеля. Это также предотвращает потерю питательных веществ, а именно витаминов С и калия.
Эксперты советуют готовить картофель на пару и совмещать со свежей зеленью, специями, оливковым маслом и горчицей. Картошку также можно добавлять к супам, рагу. Это поможет увеличить содержание клетчатки, витаминов и минералов разных блюд.
Также лучше выпекать или готовить в микроволновке картофель с кожурой для питательного и простого гарнира. Вместо сливок или молока используйте греческий йогурт. В результате это способствует сохранению пользы картофеля.
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