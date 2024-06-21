Не только вкусные: почему полезно есть бананы
Бананы не только вкусны, но имеют широкий спектр пользы для здоровья человека благодаря содержанию питательных веществ. Этот фрукт наполнен витаминами, минералами и клетчаткой.
Об этом сообщил врач Крис Завос. Он рассказал о преимуществах бананов для здоровья:
Содержание витаминов и минералов
Бананы содержат минералы и витамины, в том числе С, В6 и калорий.
Улучшение пищеварения
Бананы содержат клетчатку, которая способствует здоровому пищеварению и регулярному стулу.
Повышение энергии
Бананы – источник углеводов, они обеспечивают быстрый заряд энергии.
Уровень сахара в крови
Бананы имеют низкий гликемический индекс, они помогают регулировать уровень сахара в крови и предотвращают скачки.
Укрепление сердца
Калий помогает снизить АД и риск сердечных заболеваний.
Улучшение настроения
Бананы содержат аминокислоту триптофан, она превращается в серотонин в мозге, в результате чего улучшается настроение и уменьшаются симптомы депрессии и тревоги.
Иммунная функция
Бананы содержат витамин С и В6, помогающие поддерживать иммунную функцию и снижают риск инфекций.
Воздействие на прочность костей
Кальций и магний в бананах важны для поддержания здоровья костей.
Ранее OBOZ.UA рассказывал о том, какое молоко полезнее – сырое или пастеризованное.
Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber , чтобы быть в курсе последних событий.
Материалы на этом сайте рекомендованы для общего информационного использования и не предназначены для установления диагноза или самостоятельного лечения. Медицинские эксперты OBOZ.UA гарантируют, что весь контент, который мы размещаем, публикуется и соответствует самым высоким медицинским стандартам. Наша цель – максимально качественно информировать читателей о симптомах, причинах и методах диагностики заболеваний. Призываем не заниматься самолечением, а для диагностики заболеваний и определения методов их лечения советуем обращаться к врачам.