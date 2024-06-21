Не только вкусные: почему полезно есть бананы

Бананы не только вкусны, но имеют широкий спектр пользы для здоровья человека благодаря содержанию питательных веществ. Этот фрукт наполнен витаминами, минералами и клетчаткой.

Об этом сообщил врач Крис Завос. Он рассказал о преимуществах бананов для здоровья:

Содержание витаминов и минералов

Бананы содержат минералы и витамины, в том числе С, В6 и калорий.

Улучшение пищеварения

Бананы содержат клетчатку, которая способствует здоровому пищеварению и регулярному стулу.

Повышение энергии

Бананы – источник углеводов, они обеспечивают быстрый заряд энергии.

Уровень сахара в крови

Бананы имеют низкий гликемический индекс, они помогают регулировать уровень сахара в крови и предотвращают скачки.

Укрепление сердца

Калий помогает снизить АД и риск сердечных заболеваний.

Улучшение настроения

Бананы содержат аминокислоту триптофан, она превращается в серотонин в мозге, в результате чего улучшается настроение и уменьшаются симптомы депрессии и тревоги.

Иммунная функция

Бананы содержат витамин С и В6, помогающие поддерживать иммунную функцию и снижают риск инфекций.

Воздействие на прочность костей

Кальций и магний в бананах важны для поддержания здоровья костей.

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