Какое молоко полезнее: сырое или пастеризованное

Молоко является важнейшим источником питательных веществ. На рынке можно найти пастеризованное и сырое молоко, но какое с них полезнее?

На этот вопрос ответили в health. Оба вида молока имеют свои преимущества.

Польза пастеризованного молока

Пастеризация делает молоко более безопасным для человека, поскольку процесс нагревания убивает содержащиеся в сыром вредные организмы. Эти микроорганизмы могут вызывать заболевание и приводить к более быстрой порче молока.

Польза сырого молока

Согласно исследованию, люди, выросшие на сыром молоке, как правило, имеют более редкий риск появления астмы, аллергии. Это может быть потому, что такие люди подвергаются воздействию патогенов с раннего возраста, которые могут нарастить иммунную систему и позже защитить от развития иммунных заболеваний.

Однако важно начать пить сырое молоко в начале своей жизни, позже вопрос может не дать тех же преимуществ.

Различия между пастеризованным и сырым молоком

Эксперты отмечают, что отсутствуют существенные пищевые различия между сырым и пастеризованным молоком. Однако процесс пастеризации приводит к небольшим потерям определенных питательных веществ, таких как В12, витамин Е, С, фолиевая кислота и рибофлавин.

В результате в сыром молоке содержится больше витамина С, действующего как мощный антиоксидант в организме. Однако, как сырое, так и пастеризованное молоко являются хорошими источниками нескольких необходимых питательных веществ, а именно белка, витаминов группы В, селена и кальция.

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