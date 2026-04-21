Как хлеб на закваске влияет на артериальное давление: диетолог дает объяснение

Хлеб давно является неотъемлемой частью ежедневного рациона, но не все его виды одинаково влияют на здоровье. В последнее время особое внимание специалистов привлекает хлеб на закваске благодаря своим уникальным свойствам.

Исследования показывают, что он может положительно влиять не только на пищеварение, но и на сердечно-сосудистую систему. В частности, эксперты изучают его роль в контроле артериального давления и уровня сахара в крови, пишет Verywellhealth.

Как отметила диетолог Морган Пирсон, хлеб на закваске способен способствовать улучшению показателей артериального давления. Такой эффект связан с особенностями его приготовления. В отличие от обычного хлеба, он проходит процесс ферментации с участием дрожжей и молочнокислых бактерий. В результате белки муки расщепляются на пептиды – меньшие по размеру соединения.

Именно эти пептиды, по данным исследований, могут влиять на работу ангиотензинпревращающего фермента (АПФ), который отвечает за сужение сосудов и повышение давления. Фактически, речь идет о механизме, подобном действию некоторых препаратов от гипертонии. Кроме того, в хлебе на закваске содержится больше гамма-аминомасляной кислоты (ГАМК), которая оказывает успокаивающее воздействие на нервную систему и может дополнительно способствовать нормализации давления.

Впрочем, эффект не стоит переоценивать. "Влияние может быть довольно умеренным", – замечает диетолог. Она привела пример исследования с участием людей с метаболическим синдромом: после двух месяцев регулярного потребления такого хлеба у них зафиксировали лишь незначительное снижение артериального давления.

Еще одно важное преимущество – влияние на уровень глюкозы в крови. Благодаря ферментации гликемический индекс хлеба на закваске ниже, поэтому после его употребления сахар в крови повышается медленнее. Это особенно важно для людей с инсулинорезистентностью или метаболическими нарушениями, ведь стабильный уровень глюкозы положительно влияет на сердце и сосуды.

Несмотря на пользу, эксперт отмечает: не стоит рассматривать этот продукт как альтернативу лечению. "Это лишь небольшой, но полезный элемент ежедневного рациона, а не самостоятельный способ борьбы с гипертонией", – подчеркнула она.

Если сравнивать разные виды хлеба, белый изготавливают из рафинированной муки без длительной ферментации, поэтому он содержит меньше полезных веществ и быстрее повышает уровень сахара в крови. Цельнозерновой вариант богаче клетчаткой, однако также не проходит такого же ферментационного процесса, как закваска.

Благодаря природным кислотам и ферментации в хлебе на закваске уменьшается количество фитиновой кислоты, которая обычно препятствует усвоению минералов. Это означает, что такие элементы, как магний, цинк и железо, организм усваивает эффективнее. К тому же многие люди отмечают, что этот хлеб легче переваривается.

В итоге, хлеб на закваске может стать полезным дополнением к рациону, способствуя стабилизации уровня сахара, лучшему усвоению питательных веществ и поддержанию сердечно-сосудистого здоровья. При этом ключевую роль по-прежнему играет сбалансированное питание и здоровый образ жизни.

Ранее специалисты также объясняли, что белый хлеб не обязательно полностью исключать из рациона, но его количество стоит ограничивать. Кроме этого, исследователи называли отдельные виды хлеба, которые могут быть особенно полезными – при условии умеренного потребления и правильного сочетания с другими продуктами.

