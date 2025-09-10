Правда о любимом продукте: какой хлеб приносит пользу, а какой может навредить организму
Хлеб всегда является частью ежедневного рациона многих, но вокруг него существует немало мифов и предубеждений. Некоторые считают его главным виновником набора веса, однако все зависит от того, какой именно хлеб выбирать.
Диетологи отмечают, что цельнозерновые сорта могут стать источником энергии, клетчатки и важных питательных веществ. В то же время чрезмерное потребление белого хлеба способно вызвать усталость, скачки сахара в крови и даже проблемы с пищеварением, пишет eatthis.com.
"Когда речь идет о сильно переработанных углеводах, например белый хлеб, в них почти нет полезных веществ – клетчатки, витаминов и минералов. Если же выбирать более натуральный хлеб из цельного зерна, организм получит не только полезные углеводы, но и необходимые нутриенты и клетчатку, что положительно влияет на здоровье", – объясняет диетолог Мэри Стюарт.
Как сделать правильный выбор?
Первый шаг – внимательно читать состав
"Лучше всего обращать внимание на органический хлеб из цельного или пророщенного зерна, где на один кусок приходится не менее 3 граммов клетчатки", – советует Стюарт.
Она рекомендует пророщенный хлеб, например Иезекииль, а также варианты с добавлением семян и цельных злаков.
Источник энергии для организма
Углеводы являются главным "топливом" для нашего тела.
"Проще говоря, именно они обеспечивают нас энергией", – говорит диетолог Кейт Тернер.
По словам Стюарт, простые и сложные углеводы организм расщепляет до глюкозы. Она либо используется клетками немедленно, либо хранится в печени и мышцах "про запас". Белый хлеб действительно может быстро дать заряд энергии, но эффект будет кратковременным. Цельнозерновой хлеб благодаря клетчатке и витаминам действует иначе – энергии хватает надолго, а голод не возвращается так быстро.
Витамины, минералы и питательные вещества
Рафинированные продукты лишены значительной части полезных элементов.
"Когда вы едите такие углеводы, организм вынужден тратить собственные запасы микроэлементов, что нередко приводит к усталости и упадку сил", – отмечает Тернер.
В отличие от этого, цельнозерновой хлеб содержит все части зерна – отруби, эндосперм и зародыш, а вместе с ними и белок, жиры, клетчатку и витамины группы В. "По данным Совета по цельному зерну, отсутствие отрубей и зародышей, как в белом хлебе, означает потерю около 25% белка и по меньшей мере 17 важных питательных веществ", – добавляет Стюарт.
Поддержка пищеварения
Клетчатка в цельных злаках помогает не только дольше чувствовать сытость, но и положительно влияет на кишечник.
"Углеводы, которые содержат много клетчатки, замедляют процесс пищеварения и способствуют здоровью желудочно-кишечного тракта", – объясняет Тернер.
Однако большинство людей не получают достаточного ее количества. "Лишь около 5% американцев потребляют рекомендованную норму клетчатки – примерно 24 г для женщин и 38 г для мужчин", – говорит Стюарт. Она напоминает, что клетчатка помогает предотвращать запоры, питает полезные бактерии, улучшает микробиом, влияет на иммунитет, вес и даже настроение. Добавление цельнозернового хлеба в рацион помогает компенсировать этот дефицит.
Колебания уровня сахара
Частое потребление белого хлеба может приводить к резким скачкам глюкозы в крови.
"Если есть углеводы без сопровождения белков или жиров, уровень сахара в крови резко повышается, а затем так же быстро падает", – объясняет Тернер. Именно поэтому после такого перекуса люди часто чувствуют усталость и голод.
Стюарт добавляет: "Регулярное потребление переработанного хлеба, вызывающего пики глюкозы, может повышать риск развития диабета 2 типа, сердечных болезней и ожирения".
Почему возникает вздутие живота?
Еще один распространенный эффект от белого хлеба – ощущение вздутия. Это связано с тем, что организм удерживает воду, пытаясь накопить энергию после большого количества рафинированных углеводов.
Цельнозерновой хлеб тоже может вызывать легкий дискомфорт из-за высокого содержания клетчатки, но здесь есть простое решение. "Важно пить достаточно воды, чтобы помочь организму справиться с этим процессом", – советует Тернер.
