Невидимый сигнал: как ваше тело сообщает об избытке углеводов

Наш ежедневный рацион часто переполнен продуктами, которые содержат углеводы, – от хлеба и макарон до сладостей и снеков. Несмотря на то, что они являются основным источником энергии для организма, чрезмерное их потребление может иметь неприятные последствия для здоровья.

Специалисты отмечают, что важно отличать полезные сложные углеводы от простых и рафинированных, которые способны вызвать усталость, отеки и набор веса. Диетологи объясняют eatthis.com, какой признак точно сигнализирует о том, что вы превысили меру с углеводами, и как сделать свой рацион более сбалансированным.

Важно понимать: сами по себе углеводы не являются "злом". Наоборот, они необходимы для жизнедеятельности.

"Углеводы имеют ключевое значение, ведь обеспечивают организм основным видом топлива, необходимым для энергии и выполнения ежедневных функций", – объясняет диетолог Триста Бест.

Какие углеводы стоит выбирать?

Специалисты выделяют два типа углеводов: простые и сложные. По словам Бест, именно простые углеводы представляют наибольшую опасность. "Они содержатся в переработанных и рафинированных продуктах, в частности в полуфабрикатах. Такие углеводы быстро расщепляются и сразу идут на энергию", – говорит диетолог.

Сложные же углеводы наоборот считаются полезными. Они содержатся в овсе, киноа, буром рисе и других цельнозерновых продуктах. "Они насыщены питательными веществами и не провоцируют резкого скачка уровня сахара и отложения жира", – уточняет Бест.

Кроме того, такие продукты обычно имеют низкий гликемический индекс, то есть уровень глюкозы в крови после их употребления поднимается медленнее.

Научные исследования подтверждают, что рационы со сбалансированным количеством качественных сложных углеводов более эффективны для контроля веса и регуляции уровня инсулина, чем диеты с высоким гликемическим индексом. Иначе говоря, отказываться от углеводов не нужно, главное – делать правильный выбор и знать меру.

Самый тревожный сигнал

Среди всех возможных признаков переедания углеводов есть один особенно показательный – вздутие и ощущение тяжести в животе. "Избыток переработанных углеводов часто приводит к вздутию, ведь телу нужно больше воды, чтобы переработать полученную энергию", – объясняет диетолог Меган Берд.

По ее словам, если после дня с большим количеством углеводов вы заметили прирост на весах на 1,8-2,5 кг – это не жир, а именно задержка жидкости.

Когда организм получает много углеводов, он не может сразу использовать всю энергию. "Неиспользованные углеводы откладываются в мышцах в виде гликогена, который удерживает воду и вызывает ощущение тяжести после еды", – добавляют диетологи Лисси Лакатос и Тэмми Лакатос Шеймс, известные как The Nutrition Twins.

Кроме того, рафинированные и ультраобработанные продукты часто содержат много соли и сахара. "Соль и сахар заставляют тело задерживать жидкость, чтобы сбалансировать их уровень, что провоцирует отеки и вздутие", – уточняют эксперты.

Хотя подобные отеки обычно временные, регулярное переедание простых углеводов может привести и к накоплению жировых отложений.

"Рафинированные продукты содержат много калорий из-за сочетания жира и сахара. Если вы постоянно переедаете, это непременно отразится на весе", – подчеркивают The Nutrition Twins.

Как отличить вздутие от других причин?

Вздутие может появляться не только от углеводов – оно также часто связано с непереносимостью определенных продуктов или избытком соли. Как понять, что проблема именно в углеводах?

Берд советует обращать внимание на локализацию отеков: "Соль обычно провоцирует задержку жидкости в конечностях – ногах, лодыжках, пальцах. А вот углеводы вызывают вздутие именно в животе".

Еще один способ — небольшой эксперимент: "Попробуйте на некоторое время заменить простые углеводы на небольшую порцию продуктов с высоким содержанием клетчатки, например, овес или батат. Если усталость, отеки и тяжесть исчезнут, значит, причиной были именно лишние углеводы", – советуют The Nutrition Twins.

Как правильно включать углеводы в меню?

Углеводы могут быть частью здорового питания, если правильно их сочетать. "Самый полезный выбор – это сложные углеводы: батат, киноа, бобовые, ягоды, тыква или продукты из цельного зерна. Отказ от простых и рафинированных поможет уменьшить вздутие", – советует Берд.

Диетолог Алисия Галвин добавляет: "Клетчатка в сложных углеводах замедляет их усвоение и предотвращает резкий скачок уровня сахара в крови".

Она также отмечает важность сочетания углеводов с другими нутриентами: "Я всегда советую не есть углеводы отдельно. Добавляйте к ним источник жира – авокадо, орехи, оливковое масло, или белка – яйцо, бобовые, молочные продукты. Так вы получите сбалансированную энергию и снизите риск резких перепадов глюкозы".

Когда стоит обратиться к специалисту?

Если вам сложно понять, не перебираете ли вы углеводов, лучше получить профессиональную консультацию. "Если сомневаетесь, обратитесь к диетологу. Сейчас KIND предлагает 3000 бесплатных консультаций с зарегистрированными специалистами, чтобы люди могли узнать больше о собственных потребностях в питании. Это прекрасная возможность для тех, кто имеет вопросы относительно своего здоровья", – рекомендуют The Nutrition Twins.

