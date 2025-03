Как хлеб влияет на уровень сахара в крови: что нужно знать

Контроль уровня сахара в крови является важной частью поддержания здоровья, независимо от того, имеете ли вы диабет, преддиабет, или просто стремитесь поддерживать нормальные показатели. Хлеб — это продукт, который имеет более сложное влияние на уровень сахара в крови, чем может показаться, на первый взгляд, а потому важно понимать, как он влияет на ваш организм и делать осведомленные выборы.

Знание о том, какие продукты помогают поддерживать стабильный уровень сахара, может значительно облегчить процесс. В Eat This, Not That рассказали, как употребление хлеба влияет на уровень сахара в крови и какой хлеб можно есть даже если у вас есть диабет.

Воздействие хлеба на уровень сахара в крови

Хлеб содержит углеводы, которые делятся на простые и сложные. Простые углеводы быстро превращаются в энергию, что может вызывать скачки уровня сахара в крови, тогда как сложные углеводы усваиваются медленнее, не вызывая резких повышений сахара.

Гарвардская школа здоровья отмечает, что классификация углеводов как простых или сложных не учитывает их влияние на уровень сахара в крови и здоровье. Вместо этого следует использовать гликемический индекс (ГИ), который оценивает, как продукты влияют на уровень сахара.

Продукты с низким ГИ, такие, как овес и цельнозерновой хлеб, способствуют медленному повышению сахара, тогда как продукты с высоким ГИ, как белый хлеб, быстро повышают уровень сахара в крови. Поэтому лучше выбирайте продукты со сложными углеводами, чтобы избежать таких колебаний.

Хлеб, который можно есть

Когда вы следите за уровнем сахара в крови, выбирайте хлеб из цельного зерна, поскольку он содержит больше клетчатки, что замедляет пищеварение и уменьшает скачки сахара в крови. Хлеб из цельной пшеницы, овса или ржи являются хорошими вариантами. Также, можно выбирать многозерновой или пророщенный хлеб. Для высокого содержания клетчатки подойдет беззерновой хлеб, изготовленный из миндальной муки или муки из семян льна.

