Как использовать фитнес-резинки для максимального эффекта: 5 упражнений

Если вы задумываетесь об универсальном оборудовании для фитнеса, специалисты советуют обратить внимание на эластичные ленты. Преимуществ у них много, ведь они доступны, портативны, отлично подходят для путешествий и могут использоваться с другим силовым оборудованием.

Используйте эластичные ленты, когда хотите сделать акцент преимущественно на сложных движениях, привлекающих более одной группы мышц. Фитнес-тренеры рекомендуют выполнять 3–4 подхода ниже упражнений без отдыха или выполнять их поочередно, говорится в материале издания Eat This Not That.

Приседания

Как выполнять : наступите обеими ногами на опорную ленту, расставив ноги на ширине плеч, держа ленту на высоте плеч обеими руками. Начинайте приседать, садясь назад на пятки и бедра, пока они не станут параллельными земле. Встаньте назад и используйте импульс, чтобы поднять ленту. Перед выполнением следующего повтора опустите ленту на высоту плеч.

Необходимо совершить 3 подхода по 10 повторений.

Упражнение с упором

Как выполнить : в начале возьмите ленту и оберните ее вокруг прочной поверхности, например балки или столба. Возьмитесь концы ленты и сделайте несколько шагов назад, чтобы немного натянуть ее. Удерживая корпус напряженным, отведите локти назад, сжимая лопатки вместе, чтобы закончить. Перед выполнением следующего повтора полностью выпрямите руки, чтобы получить полную растяжку.

Необходимо совершить 3 подхода по 15 повторений.

Приседания со сплит-группой

Как делать : встаньте на ленту, поставив одну ногу сверху, держа ее обеими руками на высоте груди, а вторую ногу согните в колене и отведите назад. Удерживая корпус напряженным, опускайтесь, пока колено не коснется земли, а затем вернитесь вверх. Выполните все повторения на одной ноге, прежде чем перейти на другую.

Необходимо сделать 3 подхода по 12 повторений для каждой ноги.

Силовое упражнение с упором

Как выполнять : в начале обмотайте эластичную ленту вокруг стойкой балки/бруска или даже дерева. Держа руки полностью прямыми, потяните их назад к себе, согнув заднюю часть плеч в конце движения.

Необходимо выполнить 3 подхода по 15 повторений.

Силовая нагрузка

Как выполнять : наступите на эластичную ленту обеими ногами и возьмитесь за обе ручки. Приступайте к выполнению упражнения, сгибая руки к себе. Сильно сожмите бицепс в верхней части, затем сопротивляйтесь до конца, пока руки не будут полностью вытянуты, прежде чем выполнять следующее повторение.

Необходимо совершить 3 подхода по 15 повторений.

