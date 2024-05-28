Как избавиться от лишнего жира на животе: на помощь придут кардиотренировки

Многие люди не любят полный живот и хотели бы избавиться от лишнего веса. К счастью, вы можете сконцентрироваться на этом участке, выполняя определенные упражнения. Поэтому несколько кардио-стратегий, по словам Eatthis, могут навсегда исправить этот упрямый жир на животе.

Пузатый живот не только влияет на наш дресс-код, но и имеет последствия для здоровья. Livestrong подчеркивает важность замены продуктов с высоким содержанием углеводов более здоровыми альтернативами.

Исследования показывают, что люди, которые придерживаются низкоуглеводной диеты, как правило, теряют больше жира на животе, чем те, кто соблюдает диету с низким содержанием жира. Кроме того, такая диета может повысить уровень инсулина и глюкозы, а следовательно, снизить резистентность к инсулину, которая является одной из причин увеличения веса живота.

Для многих людей, стремящихся сбросить лишний вес, кардиотренирование является идеальной отправной точкой. Сердечно-сосудистые тренировки менее сложны по сравнению с силовыми, поскольку их можно проводить в любом удобном месте.

Тем не менее, по сравнению с силовыми тренировками, кардиотренировки сжигают меньше калорий, поэтому для достижения желаемых результатов во время аэробных занятий приходится прилагать больше усилий. Вот несколько советов, которые помогут привести себя в форму.

Увеличьте наклон

Если вы обычно используете беговую дорожку с наклоном 0 или 1 градус, то пора изменить его, чтобы лучше убрать живот. Например, если вы увеличите наклон, это означает, что вашему телу придется работать интенсивнее, привлекая больше мышц нижней части тела.

Поддерживайте скорость 2,5 - 3,5 миль/час во время скорых прогулок с наклоном 15 в течение 10-20 минут или медленных пробежек и быстрого бега с наклоном между пятью и восемью процентами. Если вы любите гулять на свежем воздухе, подумайте о том, чтобы ходить по холмистым тропам, чтобы увеличить интенсивность.

Включайте интервалы

Чтобы эффективно терять жир, необходимо чередовать равномерные и интервальные тренировки. Они очень важны для улучшения анаэробных возможностей, а также ускорения метаболизма, что помогает сжигать больше калорий, чем традиционная аэробика. Кроме того, если вы хотите добиться максимальных результатов и оптимально использовать время тренировок, посвятите один-два дня еженедельно интервальной тренировке.

Разнообразьте свои занятия

Легко застрять в выполнении одних и тех же кардио упражнений еженедельно, но это приводит к тому, что со временем сжигается меньше калорий, поскольку организм привыкает к ним, или интенсифицируйте усилия, или чаще меняйте кардиотренажеры, такие как санки, лестницы для подъема по лестнице или велотренажеры. Другими словами, выбирая разные варианты тренировок, вы не только достигнете лучших результатов, но и не попадете в ловушку, где все становится однообразным снова и снова.

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