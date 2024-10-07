Как избавиться от лишних сантиметров на талии: топ-10 упражнений для быстрого результата

Стройная талия – это не только вопрос внешнего вида, но и важный элемент для общего здоровья. Включив эффективные упражнения в свои тренировки, вы сможете избавиться от лишних килограммов.

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Издание eatthis.com опубликовало 10 упражнений, которые помогут вам снизить жир в зоне талии и подчеркнуть стройность вашего тела. Важно помнить о правильном выполнении, регулярности и сочетании упражнений с полезным рационом для достижения наилучших результатов.

Всегда советуйтесь с тренером или врачом перед началом новой тренировочной программы, особенно если у вас есть проблемы со здоровьем. При упорном труде и мотивации вы обязательно получите более подтянутую и рельефную талию.

Скручивание

Это упражнение направлено на косые мышцы живота и является отличным способом укрепить талию. Сядьте на пол, согните колени и наклонитесь назад на 45 градусов. Держите в руках вес или мяч и начните вращать туловище, касаясь пола с обеих сторон. Выполните три подхода по 20 скручиваний (10 раз в каждую сторону), постепенно увеличивая вес для сложности.

Plank Hip Dips (опускание бедер в планке)

Это упражнение включает всю зону пресса, с акцентом на косые мышцы, способствуя выразительной талии. Начните с позиции планки на предплечьях, держа тело прямым. Опустите бедра в сторону, не прикасаясь к полу, затем вернитесь в исходное положение. Повторите на другую сторону. Сделайте три подхода по 15-20 повторений для каждой стороны.

Велосипедные скручивания

Это классическая тренировка для пресса, задействующая и верхние, и нижние мышцы живота, а также косые мышцы. Лягте на спину, положите руки за голову и поднимите ноги. Согните одно колено, одновременно поворачивая туловище, чтобы добраться до него противоположным локтем. Чередуйте стороны. Выполните четыре подхода по 20 повторений (по 10 на каждую сторону).

Подъем ног

Это упражнение нацелено на нижнюю часть пресса и помогает тонизировать ядро. Лежа на спине, руки положите под бедра для поддержки. Поднимите ноги вертикально, затем медленно опустите их, не касаясь пола, и снова поднимите. Выполните три подхода по 15-20 подъемов.

"Дроворуб"

Имитируя движение рубки дров, это упражнение прекрасно привлекает косые мышцы живота. Встаньте с ногами на ширине плеч, держа гирю или медицинский мяч обеими руками. Поверните туловище диагонально, перемещая вес с одной стороны на другую. Выполните три подхода по 15-20 повторений для каждой стороны.

Боковая планка с подъемом бедер

Вариация боковой планки, которая хорошо укрепляет косые мышцы и придает четкость талии. Примите положение боковой планки, локтем опираясь на пол. Опустите и приподнимите бедра, ощущая напряжение косых мышц. Выполните три подхода по 15-20 подъемов для каждой стороны.

Альпинисты

Это динамическое упражнение увеличивает частоту сердечных сокращений, работая на весь корпус. Примите положение планки, руки поместите под плечами. Поочередно подтягивайте колени к груди, держа ровный темп. Выполните четыре подхода по 30 секунд.

Упражнение "мертвый жук"

Это упражнение отлично подходит для тренировки всего корпуса, обеспечивая стабильность и силу вдоль талии. Лежа на спине, поднимите руки к потолку, а ноги согните под углом 90 градусов. Одновременно опустите правую руку и левую ногу к полу. Повернитесь в исходное положение и повторите на другую сторону. Выполните три подхода по 15-20 повторений для каждой стороны, сосредотачиваясь на контроле движений.

Косые V-подъемы

Это упражнение нацелено на косые мышцы и верхнюю часть пресса, помогая сделать талию более стройной. Лягте на бок, поддерживая тело на предплечье. Одновременно поднимите ноги и верхнюю часть туловища, создавая форму V. Выполните три подхода по 15-20 повторений для каждой стороны.

Позиция "пустое тело"

Это упражнение укрепляет весь корпус, помогая стабилизировать и подчеркнуть его. Лягте на спину, вытянув руки над головой и выпрямив ноги. Поднимите ноги и туловище, образуя U-образную форму. Удерживайте позицию от 30 секунд до минуты, постепенно увеличивая время с каждым подходом.

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