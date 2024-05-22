Как избавиться от перхоти в домашних условиях: 5 эффективных средств

Лупа – распространенная и неприятная проблема, от которой страдает примерно половина населения планеты. Она характеризуется зудом кожи головы и шелушением, которое может быть вызвано такими факторами, как сухость кожи, чувствительность к волосам или рост грибков. Хотя существуют разные готовые средства для лечения перхоти, по словам News Bytes, лучшей альтернативой могут быть натуральные домашние средства.

Массаж волос с кокосовым маслом и лимонным соком

Питательная смесь кокосового масла и лимонного сока может творить чудеса с вашими волосами без использования химических средств по уходу. Просто подогрейте две столовых ложки кокосового масла и смешайте его с равным количеством лимонного сока. Легкими массирующими движениями нанесите эту смесь на кожу головы и оставьте на 20-30 минут, а затем смойте шампунем.

Йогурт

Йогурт – прекрасное домашнее средство для достижения блестящих и чистых волос, а также для устранения перхоти. Тщательно нанесите его на волосы, оставьте примерно на час, а затем смойте шампунем. Так вы станете на шаг поближе к коже головы, свободной от перхоти.

Яблочный уксус (ACV)

Яблочный уксус очень эффективен в борьбе с грибком, вызывающим перхоть, и обеспечивает мгновенное облегчение зуда. Разведите равные части яблочного уксуса и воды (соотношение 1:1) и используйте эту смесь вместо обычного шампуня в течение нескольких дней. Вы начнете замечать улучшение состояния волос.

Апельсиновые корки

Поверьте в способность апельсиновых корок бороться с перхотью. Их кислотные свойства могут помочь контролировать наличие и улучшить состояние кожи головы.

Просто смешайте 3-4 сухих апельсиновых корок с 5-6 столовыми ложками сока лайма, пока не получите однородную пасту. Нанесите ее на кожу головы и через полчаса смойте обычным шампунем.

Пищевая сода

Пищевая сода может стать вашим другом в борьбе с перхотью. Она помогает удалить мертвую кожу, борется с чрезмерно активными грибками и устраняет избыток жира из кожи головы, в результате чего волосы становятся чистыми от перхоти. Намочите волосы, возьмите одну столовую ложку пищевой соды и мягко вотрите ее в кожу головы, через минуту тщательно смойте ее водой или шампунем.

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