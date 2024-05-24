Как избавиться от похмелья без таблеток: действенные способы
Похмелье обязательно наступает после вечеринки и выпитого алкоголя. Единственный способ предотвратить его появление утром – отказаться от алкогольных напитков или пить в умеренных количествах.
Об этом сообщили в health. Эксперты подчеркнули, что алкогольные напитки следует чередовать с обычной водой. Это поможет замедлить процесс опьянения и поддержать водный баланс.
Выпейте воды вместо алкоголя утром
Нельзя утром пить алкоголь, ведь это может временно облегчить симптомы похмелья и навредить в долгосрочной перспективе. Вместо этого следует дать организму восстановиться. Кроме этого, откажитесь от кофеина. Он ведь не влияет на концентрацию алкоголя в крови и уменьшает симптомы, тогда как может привести к повышению артериального давления.
Выбирайте нежирный завтрак
Выбирайте легкоусвояемые продукты, в частности тосты или хлопья. Питательные вещества в пище снизят продолжительность похмелья.
Поливитамины
Вместо таблеток от похмелья примите поливитамины. Они помогают восстановить питательные вещества в организме, утраченные во время алкогольных напитков.
Обезболивающие
Облегчения при похмелье могут оказать нестероидные противовоспалительные обезболивающие средства.
Качественный сон
Согласно исследованию 2019 года потребление большого количества алкоголя может привести к некачественному сну. В то время как он может облегчить симптомы похмелья.
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