Как избавиться от целлюлита на ягодицах: тренер раскрывает секрет

Многие люди стремятся иметь подтянутые ягодицы, однако целлюлит может стать препятствием на этом пути. Это довольно распространенная проблема, особенно среди женщин, и зачастую вызванная естественными процессами в организме.

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Следовательно, правильный подход к тренировкам поможет снизить его проявления и улучшить тонус мышц. Выполняя специальные упражнения от eatthis.com, вы сможете сделать кожу более гладкой, а ягодицы – упругими и рельефными.

Целлюлит обычно локализуется на ягодицах и бедрах, хотя его можно заметить также на руках, груди и животе. Согласно данным клиники Майо, точные причины его появления еще не до конца изучены, но известно, что он возникает из-за скопления жировых клеток, оказывающих давление на кожу. При этом волокнистые соединительные тяжи, соединяющие кожу с мышцами, втягивают ее вниз, образуя характерные впадины. Хотя этот процесс естественный, его можно контролировать с помощью физических упражнений.

Как уменьшить целлюлит на ягодицах?

Самый эффективный способ борьбы с целлюлитом – регулярные тренировки. Они способствуют сжиганию жира, укреплению мышц и делают кожу более упругой. Для достижения наилучшего результата Тренер Джеки Смит рекомендует включить в тренировочный план приседания, выпады (в прыжке или при ходьбе), седалищные мосты и "ракушку". Эти упражнения можно усложнить, используя гантели или эластичные сопротивляющиеся ленты.

Приседания

Встаньте, поставив ноги на ширине бедер. Опуститесь вниз, сгибая колени, пока бедра не станут параллельными полу. Затем оттолкнитесь пятками и вернитесь в исходное положение.

Выпады в прыжке или при ходьбе

Для выпадов при ходьбе станьте прямо, ноги вместе. Сделайте шаг вперед одной ногой, сгибая колено задней ноги почти до пола. Затем сделайте выпад другой ногой и чередуйте их во время ходьбы.

Седалищный мост

Лягте на спину, согнув колени и поставив стопы на пол. Руки держите вдоль тела. Поднимайте бедра вверх, сжимая ягодицы в верхней точке, затем медленно опускайтесь назад.

"Мушля"

Лягте на бок, опершись на предплечье. Бедра должны быть под углом 45°, а колени – под 90°. Держа стопы вместе, поднимайте верхнее колено вверх, словно открывая "ракушку", затем возвращайтесь в исходное положение.

Регулярное выполнение этих упражнений поможет уменьшить проявления целлюлита и сделать ягодицы подтянутыми и упругими!

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