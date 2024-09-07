Как избавиться от висцерального жира: самые эффективные упражнения от тренера

Многие стремятся улучшить свою физическую форму и избавиться от лишнего жира. Лучший путь к этому – соблюдать три основных принципа: регулярно выполнять силовые тренировки, поддерживать сбалансированное питание и систематически заниматься кардио.

Постоянно практикуя эти привычки, вы сможете снизить количество жира и достичь желаемых форм. Однако следует учесть, что процесс похудения может зависеть от индивидуальных особенностей организма, генетики, опыта с тренировками и общего образа жизни, поясняет eatthis.com.

Тренер Тим Лю опубликовал самые эффективные упражнения для быстрого избавления от висцерального жира. Но прежде чем углубиться в детали, следует разобраться, какие типы жира есть в организме.

Краткая характеристика видов жира

В теле человека есть разные виды жира, в частности:

Висцеральный жир – это жир, который накапливается вокруг внутренних органов и может представлять серьезную угрозу для здоровья, если его количество избыточно.

Подкожный жир – это жир, который находится непосредственно под кожей и часто считается "упрямым", поскольку его труднее избавиться.

– это жир, который находится непосредственно под кожей и часто считается "упрямым", поскольку его труднее избавиться. Основной жир – это жир, необходимый для нормального функционирования организма.

К счастью, висцеральный жир легче устраняется, чем подкожный. Один из самых эффективных способов его лишения – внедрение высокой интенсивности интервальных тренировок в свою фитнес-программу. Эти тренировки можно выполнять с помощью разных кардионагрузок.

Велосипедные спринты

Сначала вам нужно будет хорошо разогреться, покатавшись в умеренном темпе в течение двух минут. Когда вы будете готовы, попытайтесь выполнить интенсивный спринт в течение 15-20 секунд. Затем замедлите темп на 20-40 секунд, а затем повторите этот цикл от 6 до 10 раз.

Интервалы на беговой дорожке

Начните с расположения ног по бокам беговой дорожки, настройте ее на наклон 10% и установите скорость чуть выше вашего обычного темпа бега. Как только вы настроите параметры, прыгните на беговую дорожку и бегите с максимальной скоростью в течение 30 секунд.

После завершения спринта осторожно остановитесь, ухватитесь за ручки сбоку и вернитесь на неподвижную часть дорожки для отдыха на 30 секунд. Повторите этот процесс еще 10 раз.

Толчок веса

Если в вашем спортзале есть санки, начните с легкой нагрузки. Для новичков – возьмитесь за высоко расположенные ручки и выпрямите руки. Толкайте сани в одном направлении, затем возвращайтесь назад, держа тело под наклоном примерно 45 градусов. Во время движения не опускайте голову вниз. Отдохните от двух до пяти минут перед следующим подходом. Проделайте от трех до пяти подходов.

Интервалы на гребном тренажере

Садитесь на гребной тренажер и выполните разогрев в течение 1-2 минут. После этого выполните интенсивный спринт на 60 секунд и зафиксируйте количество метров, которые вы преодолели за это время. Отдохните три-пять минут, а затем повторите еще один раунд на 60 секунд, стараясь достичь того же расстояния, что и в первом спринте. Всего проделайте пять раундов.

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