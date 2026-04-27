Как избавиться от вздутия живота без жестких диет и ограничений: объяснение врачей

Вздутие живота – распространенная проблема, с которой сталкиваются люди всех возрастов. Оно может казаться мелочью, но часто существенно влияет на комфорт и повседневную жизнь.

Многие пытаются самостоятельно избавиться от этого состояния, однако не все методы являются эффективными. Врачи предупреждают: неправильный подход может лишь усугубить ситуацию, поэтому важно знать, как действовать правильно, пишет parade.com.

Причин вздутия немало. Среди самых распространенных – заглатывание воздуха во время быстрого разговора, жевание резинки или употребление газированных напитков, а также питье через трубочку. Кроме того, провоцировать симптомы могут запоры, пищевая непереносимость (например, лактозы), гормональные колебания (особенно перед или во время менструации), процессы брожения после тяжелой для пищеварения пищи и даже стресс.

Если вздутие повторяется регулярно, стоит обратиться к гастроэнтерологу, чтобы определить причину. Однако многие люди пытаются справиться самостоятельно – и часто допускают распространенную ошибку.

Чего не стоит делать?

Нередко люди начинают поочередно исключать целые группы продуктов, пытаясь найти "виновника" проблемы. "Многие люди пытаются исключать целые группы продуктов, чтобы "проверить", что именно вызывает вздутие живота", – говорит гастроэнтеролог Джейсон Коренблит.

Другие специалисты также не поддерживают такой подход без медицинского сопровождения. "Я всегда советую своим пациентам не исключать основные категории продуктов питания, не посоветовавшись с диетологом", – отмечает гастроэнтеролог Триша Пасрича. Она объясняет, что самостоятельные ограничения могут привести к дефициту важных питательных веществ.

По ее словам, иногда врач действительно может рекомендовать временно ограниченную диету для диагностики, но это не должно быть долгосрочной практикой.

В то же время в некоторых случаях полезно временно отказаться от конкретных ингредиентов. Например, гастроэнтеролог Пол Фойерштадт советует обратить внимание на искусственные подсластители и продукты с высоким содержанием фруктозы. Но важно действовать постепенно: "Если вы удаляете несколько вещей одновременно, то не можете точно определить, что помогло, а что нет".

Итак, главное правило – не исключать целые пищевые группы без консультации врача или диетолога.

Что может помочь?

Если вздутие возникает эпизодически, можно воспользоваться безрецептурными средствами. "Эти лекарства могут разбить газовый пузырь на меньшие пузырьки, которые легче усваивать вашей системе. Это также делает вас более комфортными, поскольку газ не находится в одном сегменте кишечника и не растягивает его, вызывая дискомфорт", – объясняет Фойерштадт. В то же время он подчеркивает, что это лишь временное решение.

Среди простых способов облегчить состояние также помогают легкая прогулка, теплый имбирный чай и отказ от газированных напитков. Если же проблема носит регулярный характер, стоит подготовиться к консультации с врачом. Коренблит советует вести дневник: "Отслеживайте, когда возникает вздутие живота, что вы ели, ваши привычки стула, сон и уровень стресса". Такая информация поможет быстрее найти причину.

Пасрича подчеркивает, что не стоит игнорировать проблему или стесняться говорить о ней: "Люди отмахиваются от этого, называя это "просто вздутием живота", но это может действительно повлиять на качество вашей жизни – ваш выбор одежды, ваше восприятие тела, вашу готовность выходить на улицу и наслаждаться едой с людьми, которых вы любите. Вы заслуживаете помощи".

Обращение к специалисту и правильный подход к питанию помогут не только избавиться от дискомфорта, но и значительно улучшить качество жизни.

