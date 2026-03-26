Газообразование и здоровье: что скрывает ваш живот

Многие люди даже не замечают, сколько раз в день они выпускают газы. Однако резкое увеличение этого процесса может заставить задуматься о состоянии своего пищеварения.

Газообразование – это нормальный и необходимый этап переваривания пищи, который помогает организму избавляться от избыточного давления. Издание parade.com рассказывает, почему появляются газы, что это может означать для здоровья и когда стоит обратиться к врачу.

Гастроэнтеролог Порнчай Лиласинджарен говорит, что пищеварительную систему можно представить как длинную извилистую трубку: "Пища и жидкость попадают внутрь, а отходы выходят в виде мочи, кала и газов".

Газ образуется тогда, когда бактерии в кишечнике расщепляют пищу, особенно клетчатку, в толстой кишке. Именно метеоризм является способом выведения этих газов наружу.

"Высвобождение этого газа – это просто способ организма снять давление. Если бы газ не выходил, он накапливался бы и вызывал вздутие и дискомфорт", – говорит врач.

Четкой "нормы" по количеству нет, ведь все индивидуально. Однако исследования показывают, что здоровый человек может выпускать газы примерно до 30 раз в сутки. Многие даже не замечают этого, ведь небольшое количество газов выходит незаметно, в частности во время дефекации.

Главное – ориентироваться на собственные ощущения. Если же кажется, что газов стало значительно больше, стоит обратить внимание на возможные причины.

Почему появляются газы?

На самом деле наличие газов свидетельствует о нормальной работе пищеварительной системы. Семейный врач Бринта Васагар отмечает, что это признак активной работы кишечных бактерий.

Газ, который мы выделяем, состоит из воздуха, попадающего во время еды или разговора, а также продуктов ферментации углеводов в толстой кишке, объясняет гастроэнтеролог Итишри Триведи.

Некоторые продукты способны усиливать этот процесс. В частности, это пища с высоким содержанием клетчатки, бобовые или молочные продукты. Также значение имеет скорость пищеварения: чем медленнее движется пища по кишечнику, тем больше газов может образовываться.

"Этот кишечный газ может выходить через отрыжку или метеоризм. И даже нормальное его количество у некоторых людей может вызвать вздутие или дискомфорт", – говорит Триведи.

Если газов стало больше, чем обычно

"Если это не сопровождается болью, сильным вздутием или не влияет на повседневную жизнь, волноваться обычно не стоит", – объясняет врач.

Впрочем, резкие изменения – например, частоты или запаха – могут свидетельствовать об изменениях в организме. Причиной может быть новый рацион, увеличение потребления клетчатки, заглатывание воздуха, изменения микробиома или замедление пищеварения.

Если же вы не меняли питание, избыток газов может быть связан с определенными состояниями, в частности непереносимостью лактозы, синдромом раздраженного кишечника или целиакией. Также газообразование могут усиливать запоры, кислотный рефлюкс или даже тревожные расстройства.

"Важно не только то, сколько газов образуется, но и то, какие симптомы они вызывают. Даже нормальное их количество может вызвать заметное вздутие", – отмечает Триведи.

Когда нужно обратиться к врачу?

Если вы заметили отклонения от своего привычного состояния, лучше проконсультироваться со специалистом.

Особенно это важно, если появились дополнительные симптомы: боль в животе, вздутие, изменения стула, кровь в кале или непонятная потеря веса.

"Газ, который существенно влияет на комфорт или повседневную жизнь, требует оценки врача", – подчеркивает Лиласинджарен.

Во время обследования врач может провести осмотр и при необходимости назначить анализы крови или кала.

Как справиться с избыточным газообразованием?

Методы лечения зависят от причины. Это могут быть изменения в питании и образе жизни, медикаментозная терапия или даже психотерапия, направленная на уменьшение заглатывания воздуха.

Среди полезных шагов:

определить продукты, которые вызывают газообразование, и ограничить их

нормализовать работу кишечника и избегать запоров

есть медленнее

учитывать возможные пищевые непереносимости

Некоторым людям помогают безрецептурные средства, в частности симетикон, активированный уголь или ферментные препараты, хотя их эффективность индивидуальна.

Как уменьшить газообразование в повседневной жизни?

Если серьезных проблем со здоровьем нет, можно воспользоваться простыми рекомендациями:

есть медленно, не заглатывая воздух

ограничить газированные напитки и жевательную резинку

быть физически активными

пить достаточно воды

избегать продуктов, провоцирующих газы

При этом не стоит полностью отказываться от клетчатки. Бобовые, овощи, фрукты и цельнозерновые продукты необходимы для здоровья кишечника, даже если они иногда вызывают газообразование.

