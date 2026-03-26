Газообразование и здоровье: что скрывает ваш живот
Многие люди даже не замечают, сколько раз в день они выпускают газы. Однако резкое увеличение этого процесса может заставить задуматься о состоянии своего пищеварения.
Газообразование – это нормальный и необходимый этап переваривания пищи, который помогает организму избавляться от избыточного давления. Издание parade.com рассказывает, почему появляются газы, что это может означать для здоровья и когда стоит обратиться к врачу.
Гастроэнтеролог Порнчай Лиласинджарен говорит, что пищеварительную систему можно представить как длинную извилистую трубку: "Пища и жидкость попадают внутрь, а отходы выходят в виде мочи, кала и газов".
Газ образуется тогда, когда бактерии в кишечнике расщепляют пищу, особенно клетчатку, в толстой кишке. Именно метеоризм является способом выведения этих газов наружу.
"Высвобождение этого газа – это просто способ организма снять давление. Если бы газ не выходил, он накапливался бы и вызывал вздутие и дискомфорт", – говорит врач.
Четкой "нормы" по количеству нет, ведь все индивидуально. Однако исследования показывают, что здоровый человек может выпускать газы примерно до 30 раз в сутки. Многие даже не замечают этого, ведь небольшое количество газов выходит незаметно, в частности во время дефекации.
Главное – ориентироваться на собственные ощущения. Если же кажется, что газов стало значительно больше, стоит обратить внимание на возможные причины.
Почему появляются газы?
На самом деле наличие газов свидетельствует о нормальной работе пищеварительной системы. Семейный врач Бринта Васагар отмечает, что это признак активной работы кишечных бактерий.
Газ, который мы выделяем, состоит из воздуха, попадающего во время еды или разговора, а также продуктов ферментации углеводов в толстой кишке, объясняет гастроэнтеролог Итишри Триведи.
Некоторые продукты способны усиливать этот процесс. В частности, это пища с высоким содержанием клетчатки, бобовые или молочные продукты. Также значение имеет скорость пищеварения: чем медленнее движется пища по кишечнику, тем больше газов может образовываться.
"Этот кишечный газ может выходить через отрыжку или метеоризм. И даже нормальное его количество у некоторых людей может вызвать вздутие или дискомфорт", – говорит Триведи.
Если газов стало больше, чем обычно
"Если это не сопровождается болью, сильным вздутием или не влияет на повседневную жизнь, волноваться обычно не стоит", – объясняет врач.
Впрочем, резкие изменения – например, частоты или запаха – могут свидетельствовать об изменениях в организме. Причиной может быть новый рацион, увеличение потребления клетчатки, заглатывание воздуха, изменения микробиома или замедление пищеварения.
Если же вы не меняли питание, избыток газов может быть связан с определенными состояниями, в частности непереносимостью лактозы, синдромом раздраженного кишечника или целиакией. Также газообразование могут усиливать запоры, кислотный рефлюкс или даже тревожные расстройства.
"Важно не только то, сколько газов образуется, но и то, какие симптомы они вызывают. Даже нормальное их количество может вызвать заметное вздутие", – отмечает Триведи.
Когда нужно обратиться к врачу?
Если вы заметили отклонения от своего привычного состояния, лучше проконсультироваться со специалистом.
Особенно это важно, если появились дополнительные симптомы: боль в животе, вздутие, изменения стула, кровь в кале или непонятная потеря веса.
"Газ, который существенно влияет на комфорт или повседневную жизнь, требует оценки врача", – подчеркивает Лиласинджарен.
Во время обследования врач может провести осмотр и при необходимости назначить анализы крови или кала.
Как справиться с избыточным газообразованием?
Методы лечения зависят от причины. Это могут быть изменения в питании и образе жизни, медикаментозная терапия или даже психотерапия, направленная на уменьшение заглатывания воздуха.
Среди полезных шагов:
- определить продукты, которые вызывают газообразование, и ограничить их
- нормализовать работу кишечника и избегать запоров
- есть медленнее
- учитывать возможные пищевые непереносимости
Некоторым людям помогают безрецептурные средства, в частности симетикон, активированный уголь или ферментные препараты, хотя их эффективность индивидуальна.
Как уменьшить газообразование в повседневной жизни?
Если серьезных проблем со здоровьем нет, можно воспользоваться простыми рекомендациями:
- есть медленно, не заглатывая воздух
- ограничить газированные напитки и жевательную резинку
- быть физически активными
- пить достаточно воды
- избегать продуктов, провоцирующих газы
При этом не стоит полностью отказываться от клетчатки. Бобовые, овощи, фрукты и цельнозерновые продукты необходимы для здоровья кишечника, даже если они иногда вызывают газообразование.
Материалы на этом сайте рекомендованы для общего информационного использования и не предназначены для установления диагноза или самостоятельного лечения. Медицинские эксперты OBOZ.UA гарантируют, что весь контент, который мы размещаем, публикуется и соответствует самым высоким медицинским стандартам. Наша цель – максимально качественно информировать читателей о симптомах, причинах и методах диагностики заболеваний. Призываем не заниматься самолечением, а для диагностики заболеваний и определения методов их лечения советуем обращаться к врачам.