Ухудшает пищеварение и не только: как стресс влияет на организм

Наше самочувствие напрямую зависит от ежедневных привычек, даже тех, которые кажутся незначительными. Часто мы обращаем внимание на питание или физическую активность, но игнорируем менее очевидные факторы.

Один из них может незаметно подрывать здоровье кишечника и влиять на работу всего организма. Речь идет о распространенной привычке, которая стала частью современного образа жизни, пишет parade.com.

Некоторые вещи уже хорошо известны как вредные для кишечника: искусственные подсластители, ультраобработанные продукты, избыток насыщенных жиров и даже определенные медикаменты. Все они способны нарушать баланс микрофлоры. Однако существует еще один фактор, который часто недооценивают, – это стресс.

Хронический стресс считается скрытой угрозой для организма, и пищеварительная система – одна из первых, страдающих от его воздействия.

"Стресс влияет не только на настроение, он также может изменить работу пищеварительной системы. Как гастроэнтерологи, мы часто видим пациентов, у которых симптомы пищеварения ухудшаются в периоды длительного стресса. Это происходит потому, что мозг и пищеварительный тракт тесно связаны через так называемую ось кишечник-мозг", – объясняет врач-гастроэнтеролог Эндрю Дам.

Как стресс влияет на кишечник?

Мозг и пищеварительная система находятся в постоянном диалоге. Эта связь обеспечивается через микробиом, нервную систему, гормоны стресса и иммунные механизмы. Именно они контролируют, как пища продвигается по пищеварительному тракту и как организм реагирует на дискомфорт.

"Когда человек испытывает напряжение, организм переходит в режим "бей или беги". Это меняет баланс между реакцией на стресс и нормальными функциями организма отдыха и пищеварения. В результате сигналы между мозгом и кишечником могут меняться, влияя на движение кишечника, повышая чувствительность к нормальной пищеварительной деятельности и изменяя иммунные реакции в кишечнике. Эти изменения могут способствовать таким симптомам, как боль в животе, вздутие живота, диарея или запор", – отмечает Дам.

Роль кортизола

Отдельную роль в этом процессе играет кортизол – так называемый гормон стресса. В краткосрочной перспективе он помогает мобилизовать силы организма, но при длительном повышении начинает вредить.

"Когда вы находитесь в стрессе, ваш организм высвобождает кортизол. Если это хроническое состояние, это может стать проблемой. Высокий уровень кортизола может замедлить опорожнение желудка, подавлять иммунную функцию и изменять моторику кишечника", – объясняет специалист по медицине Суприя Ра.

Как стресс меняет микробиом?

Кишечный микробиом – это сложная экосистема из триллионов микроорганизмов, которые помогают переваривать пищу, поддерживают иммунитет и даже взаимодействуют с мозгом. Впрочем, эта система очень чувствительна к изменениям, в частности к хроническому стрессу.

"Исследования показывают, что психологический стресс может изменить состав кишечного микробиома, а это означает, что некоторые виды бактерий становятся более или менее распространёнными. Некоторые исследования также предполагают, что стресс может уменьшить микробное разнообразие, хотя ученые все еще изучают, как именно происходят эти изменения", – говорит Дам.

Как уменьшить вред от стресса?

Чтобы поддержать здоровье кишечника, стоит внедрить простые, но регулярные практики управления стрессом. По словам Рао, эффективными могут быть медитация, йога, физическая активность и даже ведение дневника. Движение в течение дня положительно влияет не только на физическое состояние, но и на психическое здоровье и качество сна.

"Плохой сон поддерживает повышенный уровень кортизола и ухудшает симптомы желудочно-кишечного тракта. Снижение базового стресса может значительно улучшить здоровье вашей пищеварительной системы", – отмечает Рао.

