Как избавиться от вздутия живота с помощью напитков
Наверное, каждый человек чувствовал вздутие живота. В частности, это распространенное состояние, оно может быть вызвано различными факторами, а именно перееданием, газами, задержкой воды, пищевой непереносимостью и проблемами с пищеварением.
Об этом сообщил врач Крис Завос. По его словам, помочь избавиться от симптомов вздутия живота могут определенные напитки:
Мятный чай
Он может расслаблять мышцы желудочно-кишечного тракта, что в результате помогает снизить вздутие живота.
Имбирный чай
Имбирь обладает противовоспалительными свойствами, способствующими облегчению проблем с пищеварением. Лекарство советует заварить несколько ломтиков свежего имбиря в горячей воде.
Ромашковый чай
Он оказывает успокаивающее и противовоспалительное действие.
Чай из семян фенхеля
Чай из семян фенхеля является эффективным решением для облегчения пищеварения.
Лимонная вода
Стимулируя пищеварение, лимонная вода помогает вывести излишнюю воду и токсины.
Вода с огурцами или мятой
Вода с огурцами обладает мягким мочегонным эффектом, который помогает уменьшить задержку воды и вздутие.
Ананасовый сок
Содержит бромелайн, способствующий пищеварению и уменьшает вздутие живота.
Чай из куркумы
Противовоспалительные свойства куркумы успокаивают пищеварительную систему и уменьшают вздутие.
Чай из одуванчика
Это природное мочегонное средство, которое помогает уменьшить задержку воды и вздутие.
Напитки, богатые пробиотиками
Такие напитки способствуют здоровому микробиому кишечника и уменьшают дискомфорт в траве.
Теплая вода с лимоном
Теплая вода может помочь расслабить мышцы пищеварительной системы и облегчить вздутие.
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