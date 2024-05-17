Как избавиться от вздутия живота с помощью напитков

Наверное, каждый человек чувствовал вздутие живота. В частности, это распространенное состояние, оно может быть вызвано различными факторами, а именно перееданием, газами, задержкой воды, пищевой непереносимостью и проблемами с пищеварением.

Об этом сообщил врач Крис Завос. По его словам, помочь избавиться от симптомов вздутия живота могут определенные напитки:

Мятный чай

Он может расслаблять мышцы желудочно-кишечного тракта, что в результате помогает снизить вздутие живота.

Имбирный чай

Имбирь обладает противовоспалительными свойствами, способствующими облегчению проблем с пищеварением. Лекарство советует заварить несколько ломтиков свежего имбиря в горячей воде.

Ромашковый чай

Он оказывает успокаивающее и противовоспалительное действие.

Чай из семян фенхеля

Чай из семян фенхеля является эффективным решением для облегчения пищеварения.

Лимонная вода

Стимулируя пищеварение, лимонная вода помогает вывести излишнюю воду и токсины.

Вода с огурцами или мятой

Вода с огурцами обладает мягким мочегонным эффектом, который помогает уменьшить задержку воды и вздутие.

Ананасовый сок

Содержит бромелайн, способствующий пищеварению и уменьшает вздутие живота.

Чай из куркумы

Противовоспалительные свойства куркумы успокаивают пищеварительную систему и уменьшают вздутие.

Чай из одуванчика

Это природное мочегонное средство, которое помогает уменьшить задержку воды и вздутие.

Напитки, богатые пробиотиками

Такие напитки способствуют здоровому микробиому кишечника и уменьшают дискомфорт в траве.

Теплая вода с лимоном

Теплая вода может помочь расслабить мышцы пищеварительной системы и облегчить вздутие.

Ранее OBOZ.UA рассказал о пользе яблочного уксуса.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber , чтобы быть в курсе последних событий.