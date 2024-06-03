Как избавиться от вздутия живота за 24 часа: 10 эффективных способов

Вздутие живота – распространенная неприятность, которая может вызвать дискомфорт и стыд. Eatthis рассказал о лучших природных способах, которые помогут быстро избавиться от этой проблемы. Следуйте этим полезным советам каждый день, и вздутие живота исчезнет в кратчайшие сроки.

Понимание причин вздутия живота

Существует много причин вздутия живота, включая пищевые привычки, диету, а иногда и сопутствующие заболевания. Потребление такой пищи, как молочные продукты или соленая, нездоровая пища может спровоцировать это явление.

Это еще не все, ведь быстрое питание или синдром слабого сердца может привести к задержке воды и, как следствие, вздутию живота. Иногда это случается у женщин во время менструального цикла или через синдром раздраженного кишечника (СРК), вызванный, например, определенными продуктами питания или стрессом.

Эффективные меры по уменьшению вздутия живота

Если вам нужно немедленно избавиться от вздутия живота, воспользуйтесь этими методами, которые способствуют хорошему пищеварению и уменьшают вздутие живота в течение всего лишь двадцати четырех часов. Вам просто нужно начать практиковать регулярные привычки в сочетании с изменениями в рационе питания, чтобы больше не пытаться влезть в свои джинсы.

1. Пейте воду или чай

Когда вы ощущаете вздутие живота, не лишайте себя воды. Это кажется противоречивым, но действительно помогает уменьшить задержку воды, поскольку организму больше не нужно удерживать жидкость. Поэтому пейте много воды, а также избегайте обезвоживающих напитков организм, таких как алкоголь.

2. Примите соляную ванну Эпсома

Это выведет лишнюю воду из вашего организма из-за потоотделения, что влечет за собой проблемы с метеоризмом, а следовательно, вздутие живота, не обязательно теряя вес. Понежьтесь в ванной с двумя стаканами соли Эпсома, которая занимает около 20 минут, где она также облегчает запоры, способствуя тенденции к вздутию живота.

3. Употребляйте бананы

Они содержат калий, помогающий поддерживать баланс между жидкостями, тем самым компенсируя воздействие натрия, отвечающего за задержку воды. Итак, включайте бананы в свои блюда, чтобы избавиться от вздутия живота.

4. Будьте осторожны с овощами с высоким содержанием FODMAP

Хотя овощи в целом полезны, некоторые из них, такие как белый лук, артишоки, брокколи, брюссельская капуста и капуста, содержат много углеводов и жиров. Поэтому ограничьте эти продукты, если у вас есть склонность к вздутию живота после еды.

5. Прекратите жевать жвачку

Жевательная резинка заставляет человека проглатывать воздух, что создает больше шансов для вздутия живота. Кроме того, многие жвачки содержат сахарные спирты, которые могут вызвать дискомфорт. Выбирайте натуральные жвачки, такие как Glee gum или Simply gum, поскольку они не содержат таких ингредиентов.

6. Ужинайте раньше

Периодическая голодание может помочь в похудении, но даже короткие периоды голодания могут избавить вас от ощущения вздутия живота. Просто прекратите есть в семь или восемь вечера накануне и подождите, пока ваш завтрак будет отложен, чтобы пищеварительный тракт немного расслабился.

7. Отдавайте предпочтение высокобелковым завтракам.

Начинайте свой день с утреннего приема белковой пищи, поскольку это предотвращает энергетические спады и зависимость от соленой обработанной пищи, которая способствует расстройству желудка. Убедитесь, что во время завтрака вы потребляете не менее пятнадцати граммов белка.

8. Употребляйте имбирный чай для облегчения боли

Этот напиток способствует пищеварению, действуя как слабительное, одновременно уменьшая воспаление, что приводит к вздутию живота. Вскипятите полчайной ложки тертого имбиря в одном стакане воды. Затем процедите в чашку с излюбленным пакетиком чая.

9. Выбирайте небольшие приемы пищи или перекусы

Метаболизм можно ускорить, используя небольшие сбалансированные приемы пищи или перекусы в течение дня. Убедитесь, что в этих закусках есть и белок и клетчатка, чтобы помочь сжигать калории более эффективно.

10. Избегайте заглатывания воздуха

Переедание может быть следствием слишком быстрого приема пищи, что приводит к вздутию живота и дискомфорту, вызванному заглатыванием воздуха. Не торопитесь, когда едите, полностью пережевывайте пищу.