Как избавиться от живота после менопаузы: эффективные упражнения для подтянутого тела

Во время менопаузы многие женщины сталкиваются с набором веса. Однако, как отмечает клиника Майо, исследования показывают, что не только менопауза влечет за собой эти изменения – другие факторы образа жизни также играют немаловажную роль.

К примеру, с возрастом замедляется метаболизм, а уровень физической активности снижается, что создает идеальные условия для появления лишнего веса. Однако не нужно воспринимать это как неизбежное. Возможно эффективно снизить объем живота после менопаузы, если добавить в свой режим эти пять упражнений от eatthis.com.

Благодаря этим упражнениям вы не только сожжете много калорий и избавитесь от лишнего жира по всему телу, но и активизируете метаболизм и общий уровень физической активности.

Сплит-приседания

Это упражнение является одним из самых эффективных для укрепления бедер и ягодиц. Особенностью этого упражнения является то, что она тренирует каждую ногу по отдельности, дополнительно активируя мышцы кори для поддержания равновесия.

Разместите одну ногу впереди другой, чтобы в нижней точке приседания оба колена образовывали углы в 90 градусов. Опускайтесь прямо вниз, делая упор на передней пятке. Следите, чтобы колено не выходило за пределы носка.

Подъем бедра

С возрастом мышцы спины и колен часто ослабевают, что может снизить подвижность. Это упражнение укрепляет ягодицы, что не только улучшает состояние спины, но и уменьшает нагрузку на другие проблемные зоны.

Лягте на спину, согнув одно колено под углом 90 градусов, другую ногу вытяните прямо. С помощью изогнутой ноги напрягите ягодицу и поднимите бедра вверх, удерживая таз в равновесии. Прямая нога должна оставаться вытянутой на уровне туловища на протяжении всего движения.

Stir-The-Pot

Это название может показаться необычным, но это одно из наиболее эффективных упражнений для мышц кори. Она задействует средний отдел под разными углами, помогая укрепить мышцы спины и кори.

Займите положение планки на фитболе. Не двигая туловищем, совершайте круговые движения предплечьями. После нескольких повторений измените направление. Следите, чтобы лопатки были сведены, а поясница не прогибалась.

Тяга с гантелями в наклоне

Это упражнение отлично тренирует всю спину, улучшая осанку, укрепляя плечи и сжигая значительное количество калорий. Благодаря "изогнутой" позиции, вы также дополнительно активируете мышцы кори, бедер и подколенных сухожилий.

Возьмите гантели в обе руки, слегка согните колени и наклонитесь вперед, чтобы туловище было почти параллельным земле. Держите спину ровной, сводите лопатки вместе и выполняйте тягу.

Отжимание из TRX

Отжимание на подвесных тренажерах TRX добавляет новый уровень сложности, требуя дополнительной работы пресса для стабилизации тела. Преимуществом является то, что вы можете легко регулировать нагрузку: для большей сложности приблизьтесь к опорной точке, для более легкого варианта – отойдите дальше.

Возьмитесь за ручки и займите положение отжиманий, поставив руки на ширине плеч. Держите спину ровной, не допуская провисания бедер. Опускайтесь вниз, удерживая локти близко к туловищу.

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