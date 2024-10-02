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Как избавиться от живота после менопаузы: эффективные упражнения для подтянутого тела

Руслана Стрелец
Новости медицины
3 минуты
147
Как избавиться от живота после менопаузы: эффективные упражнения для подтянутого тела

Во время менопаузы многие женщины сталкиваются с набором веса. Однако, как отмечает клиника Майо, исследования показывают, что не только менопауза влечет за собой эти изменения – другие факторы образа жизни также играют немаловажную роль.

К примеру, с возрастом замедляется метаболизм, а уровень физической активности снижается, что создает идеальные условия для появления лишнего веса. Однако не нужно воспринимать это как неизбежное. Возможно эффективно снизить объем живота после менопаузы, если добавить в свой режим эти пять упражнений от eatthis.com.

Благодаря этим упражнениям вы не только сожжете много калорий и избавитесь от лишнего жира по всему телу, но и активизируете метаболизм и общий уровень физической активности.

Сплит-приседания

Это упражнение является одним из самых эффективных для укрепления бедер и ягодиц. Особенностью этого упражнения является то, что она тренирует каждую ногу по отдельности, дополнительно активируя мышцы кори для поддержания равновесия.

Разместите одну ногу впереди другой, чтобы в нижней точке приседания оба колена образовывали углы в 90 градусов. Опускайтесь прямо вниз, делая упор на передней пятке. Следите, чтобы колено не выходило за пределы носка.

Как избавиться от живота после менопаузы: эффективные упражнения для подтянутого тела

Подъем бедра

С возрастом мышцы спины и колен часто ослабевают, что может снизить подвижность. Это упражнение укрепляет ягодицы, что не только улучшает состояние спины, но и уменьшает нагрузку на другие проблемные зоны.

Лягте на спину, согнув одно колено под углом 90 градусов, другую ногу вытяните прямо. С помощью изогнутой ноги напрягите ягодицу и поднимите бедра вверх, удерживая таз в равновесии. Прямая нога должна оставаться вытянутой на уровне туловища на протяжении всего движения.

Stir-The-Pot

Это название может показаться необычным, но это одно из наиболее эффективных упражнений для мышц кори. Она задействует средний отдел под разными углами, помогая укрепить мышцы спины и кори.

Займите положение планки на фитболе. Не двигая туловищем, совершайте круговые движения предплечьями. После нескольких повторений измените направление. Следите, чтобы лопатки были сведены, а поясница не прогибалась.

Как избавиться от живота после менопаузы: эффективные упражнения для подтянутого тела

Тяга с гантелями в наклоне

Это упражнение отлично тренирует всю спину, улучшая осанку, укрепляя плечи и сжигая значительное количество калорий. Благодаря "изогнутой" позиции, вы также дополнительно активируете мышцы кори, бедер и подколенных сухожилий.

Возьмите гантели в обе руки, слегка согните колени и наклонитесь вперед, чтобы туловище было почти параллельным земле. Держите спину ровной, сводите лопатки вместе и выполняйте тягу.

Как избавиться от живота после менопаузы: эффективные упражнения для подтянутого тела

Отжимание из TRX

Отжимание на подвесных тренажерах TRX добавляет новый уровень сложности, требуя дополнительной работы пресса для стабилизации тела. Преимуществом является то, что вы можете легко регулировать нагрузку: для большей сложности приблизьтесь к опорной точке, для более легкого варианта – отойдите дальше.

Возьмитесь за ручки и займите положение отжиманий, поставив руки на ширине плеч. Держите спину ровной, не допуская провисания бедер. Опускайтесь вниз, удерживая локти близко к туловищу.

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Проверил:Доктор медицины Анна Бродская