Как йогурт влияет на артериальное давление: что стоит знать о популярном молочном продукте

Артериальное давление в значительной степени зависит не только от образа жизни, но и от ежедневного рациона. Некоторые продукты могут способствовать поддержанию здоровья сердца и сосудов, если употреблять их регулярно и в правильном виде.

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В частности, специалисты обращают внимание на йогурт, который содержит ряд полезных питательных веществ. Эксперты объяснили parade.com, как этот популярный молочный продукт влияет на артериальное давление и на что стоит обратить внимание при его выборе.

Многие привычные продукты могут способствовать развитию гипертонии. Прежде всего это касается жареных блюд, переработанного мяса (бекона, колбас, мясных изделий), ультраобработанной выпечки, сладких напитков и алкоголя. Вместо этого специалисты советуют отдавать предпочтение овощам, фруктам, цельнозерновым продуктам, бобовым, орехам, семенам, рыбе и нежирной птице.

Многие люди также интересуются, может ли йогурт быть полезен для поддержания нормального артериального давления. Особенно это актуально для тех, кто регулярно ест его на завтрак или использует в качестве перекуса.

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Диетолог Маргарет Юнкер, специализирующаяся на питании людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями, объяснила, как правильно выбирать йогурт и почему этот продукт может стать частью рациона, благоприятного для сердца.

Какой йогурт выбрать?

По словам эксперта, не каждый йогурт одинаково полезен. На полках магазинов можно найти как продукты с высоким содержанием жира и сахара, так и более питательные варианты.

"Выбирайте йогурт с низким содержанием насыщенных жиров, добавленного сахара, обработанных ингредиентов и добавок", – говорит Юнкер.

Она отмечает, что сама предпочитает обезжиренный натуральный или греческий йогурт без добавления сахара. Для улучшения вкуса добавляет свежие фрукты, орехи, иногда молотые семена льна, а при необходимости подслащивает небольшим количеством меда или натурального кленового сиропа.

Почему йогурт может быть полезен для сердца?

Эксперт подчеркивает, что правильно выбранный йогурт не только не вредит артериальному давлению, но и может положительно влиять на него. Нежирные молочные продукты входят в состав диеты DASH, которая специально разработана для людей с повышенным артериальным давлением.

"Пищевой состав йогурта сбалансирован: углеводы, белки и жиры. Этот баланс помогает со временем регулировать уровень глюкозы в крови", – объясняет Юнкер.

Она добавляет, что даже обезжиренные сорта содержат достаточно белков и углеводов, которые помогают поддерживать стабильный уровень глюкозы. Это важно, ведь резкие колебания уровня сахара стимулируют выработку гормонов стресса – кортизола и адреналина. Они ускоряют сердцебиение, сужают сосуды и могут повышать артериальное давление.

Что показали исследования?

Научные данные также свидетельствуют о возможной положительной связи между употреблением йогурта и здоровьем сердечно-сосудистой системы.

Так, исследование, опубликованное в 2024 году в International Journal of Hypertension с участием более 3 тысяч взрослых, показало, что у людей, которые ели йогурт несколько раз в неделю, показатели артериального давления были ниже по сравнению с теми, кто употреблял его редко.

К подобным выводам пришли и авторы другого исследования. Они установили, что люди, которые потребляли не менее пяти порций йогурта в неделю, реже сталкивались с развитием гипертонии.

Какие еще преимущества имеет йогурт?

Йогурт ценится не только за его потенциальное влияние на давление. Греческий йогурт содержит много белка, который обеспечивает длительное чувство сытости, помогает поддерживать мышечную массу и может быть полезен при похудении.

Научные исследования также показывают, что регулярное употребление йогурта связано с более низким индексом массы тела и меньшим количеством жировой ткани.

Кроме того, этот продукт является хорошим источником кальция. Хотя большинство людей ассоциирует его в первую очередь со здоровыми костями, кальций также необходим для нормальной работы сердечной мышцы, ведь он участвует в механизме её сокращения.

Еще одно преимущество – наличие пробиотиков. Они поддерживают баланс кишечной микрофлоры, увеличивают количество полезных бактерий и могут способствовать снижению риска развития диабета 2 типа, помогать контролировать массу тела и положительно влиять на состояние печени.

В то же время Маргарет Юнкер подчеркивает, что даже такой полезный продукт не является универсальным решением.

"Йогурт — это лишь один из замечательных продуктов, которые могут быть частью рациона, полезного для сердца. Цельные продукты с минимальной обработкой, сбалансированные и разнообразные – это важные залогов здорового питания и здоровья сердца в целом", – объясняет она.

Поэтому йогурт может стать прекрасным дополнением к завтраку или перекусу, но наибольшее значение для здоровья сердца имеет общий стиль питания. Именно разнообразный и сбалансированный рацион помогает поддерживать нормальное артериальное давление и снижать риск сердечно-сосудистых заболеваний.

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